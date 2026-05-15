Egy titkos határozattal 7,2 milliárdot adott a Fidesz-kormány a Fradinak

Még 2024-ben döntött a Fidesz-kormány egy titkos kormányhatározatban arról, hogy 11,45 milliárd forintot fog szétosztani sportcéllal, írja a Telex. Ezzel párhuzamosan indították be az LA 10 programot is, a név a Los Angeles-i olimpiára utal, illetve arra, hogy a célja, hogy Magyarország tíz aranyérmet szerezzen a 2028-as játékokon, vagy kerüljön be a tíz legeredményesebb ország közé az éremtáblázaton. Viszonyításul: Párizsban hat aranyéremmel a 14. helyen zártunk ebben a rangsorban.

Azt már 2024 végén közölték a klubvezetőkkel, hogy a Ferencváros támogatása kilóg majd a mezőnyből, és a dupláját kapja, mint a többiek. Ez azért volt visszatetsző, mert a párizsi olimpián egyébként nem jutottak éremig a klub versenyzői. A laphoz eljutott támogatási táblázat szerint azonban a Ferencváros nem dupla, hanem 8-10-szeres pénzt kapott a többieknél.

A sportkluboknak szánt összesen 11,45 milliárdból 7,2 milliárdot a Fradinak utaltak át. A lap egy forrása szerint valójában az FTC-nek akart pénzt juttatni a Fidesz-kormány, de direktben ez nem lett volna túl elegáns, ezért kapott mellettük valamennyit a többi klub is. A Honvéd 900 milliót kapott, az Újpest 880 milliót, a BVSC-nek 850 millió jutott, a Vasas 820 milliós, az MTK pedig 800 milliós támogatásban részesült. A legkevesebb pénzt, 440 milliót a KSI, vagyis a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület kapta.