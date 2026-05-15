Magyar Péter kordont bontott a Karmelitánál, amit megnyitnak a nagyközönség előtt

Magyar Péter csütörtök este közölte, hogy pénteken bejelentést tesz a Karmelitánál, Orbán Viktor előző miniszterelnök székhelyénél.

Péntek reggel Magyar Péter miniszterelnök Szondi Vanda kormányszóvivővel és Vitézy Dáviddal, illetve Pósfai Gáborral várta a sajtó munkatársait a Karmelitánál, majd közölték, hogy most kordont bontanak, amivel ahogy Szondi Vanda fogalmazott, „újabb fontos mérföldkövéhez értünk a rendszerváltásnak”. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel most „minden magyar ember végre szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet”.

Magyar Péter, Pósfai Gábor és Vitézy Dávid ezután elmozdított a helyéről egy kerítéselemet, majd Magyar arra kérte a rendőröket, hogy bontsák el a többit, de aztán egy elemet még odébb tettek ők.

Ezután átvonultak a bejárathoz, hogy ott bejelentést tegyenek az épület további sorsáról.

Vitézy ott hosszan beszélt arról, hogy soha nem kérdezett meg senkit a leköszönő kormány, hogy szükséges-e súlyos összegeket költeni a Várban felépített kormányzati, vasbetonból felhúzott, historizáló álműemlék épületekre. Több, a Várban folyó beruházásról is beszélt, így a Honvéd főparancsnokság épületének felújításáról, ami egy torzóból nem az eredetit idézően épül vissza, hanem kisebb méretben, hogy ne vessen árnyékot a Karmelitára. Erre 60 milliárd forint van elkülönítve, de még többletköltségek merültek fel. A beruházást át fogják világítani.

József főhercegi palota építkezése a túloldalon – ez egy szép épület volt, megsemmisült, a nulláról építik újra. Eddig 75 milliárd forint a kötelezettségvállalás, de már jelezték a kivitelezők, hogy többletköltségek lesznek. A használatára még nincsenek tervek, a leköszönő kormány a mendemondák szerint az Alkotmánybíróságnak szánta, az új kormány megvizsgálja, lehet-e kulturális célra használni.

Magyar Péter is elmondta, hogy a Karmelita korábban színház és kolostor volt, nem pedig miniszterelnöki székhely, az a Sándor-palota volt, amiből aztán még az Orbán-kormányok előtt csináltak elnöki székhelyet. Vitézy arra is mindenkit emlékeztetett, hogy a Karmelita teraszt is kapott, hogy ezzel is versenyre kelhessen a köztársasági elnöki palotával. Ezen a ponton Magyar Péter fontosnak érezte a viccelődést, így belekezdett a „helló, szia, szevasz, van nálatok terasz...” kezdetű mondókába, amit ezen a ponton nem is fejezett be, mert folytatta is azzal, hogy „nincsen kincsem, mondd meg anyádnak, vegyen magának”.

Magyar közölte, hogy azt a pénzt, amit itt elköltött az előző kormány, a Tisza-kormány már nem tudja visszaadni az embereknek, de ahogy Szondi Vanda kormányszóvivő fogalmazott, „nagyon fontos, szimbolikus döntést hozott a kormány”.

„Megnyitjuk a Karmelita-palotát, hosszabb időre látogatások lehetőségét biztosítjuk a magyar embereknek, illetve ezen a héten megnyitjuk Rogán Antal egykori minisztériumát is, azt csak erre a hétvégére, mert már működik ott egy minisztérium, a Szociális és gyermekvédelmi minisztérium”

– közölte Magyar Péter, aki azt is elmondta, hogy azért, hogy „ne keletkezzen újabb költség”, az a döntés született, hogy Pósfai Gábor és a belügyminisztérium munkatársai ott maradnak a belügyminisztérium mostani épületében, de Pósfai nem fog beköltözni Pintér egykori irodájába.

Azt is közölték, hogy „a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület leghelyesebb funkcióját, egy társadalmi és szakmai konzultációt is fogunk indítani”. „Torzó nem fog maradni, abban senki sem érdekelt, hogy félig felépült épületek maradjanak.”

Magyar közölte, hogy már most lehet időpontot foglalni a Karmelita bejárására a szabadkarmelita.hu oldalon. Itt nevet, telefonszámot, személyi igazolvány vagy útlevélszámot kell megadni, de időpontot, amikor mi próbálkoztunk, nem lehetett választani. Vitézy szerint azonban sorra telnek be az időpontok.

A Karmelita bejárata előtt ezután az újságírók kérdezhettek: a 24.hu kérdésére, hogy van-e esély arra, hogy nem Mészáros Lőrinc cége fejezi be a beruházásokat a várban, Vitézy azt válaszolta, át fogják vizsgálni a beruházásokat, és ha úgy látják, hogy indokolt, van esély arra, hogy más fogja befejezni a munkálatokat. Súlyos szabálytalanságok esetén szerződést fognak bontani – tette hozzá Magyar Péter.

Az Iparművészeti múzeum felújítására is rákérdeztek, Vitézy azt mondta, elkezdték már átvilágítani ezt a beruházást is, „és legalább az épület károsodását azonnal meg szeretnék akadályozni”.

A Karmelitánál tartott sajtótájékoztatón Szabó Bence rendőr százados is ott volt:

Pósfai Gábor elmondta, hogy Szabó Bence az ő kabinetében fog dolgozni, de még nem csatlakozott hivatalosan a belügyminiszter stábjába.