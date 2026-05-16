Tizenhárom államtitkárt mentettek fel péntek éjjel

A péntek éjjel közzétett Magyar Közlönyben a kormány, illetve kormányfő három személyügyi döntése jelent meg. Első miniszterelnöki rendeletével Magyar Péter kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Orbán Anitát, emellett egy miniszterelnöki határozatával szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnököt tette meg a nemzetbiztonsági főtanácsadójává.

Egyik döntés sem meglepetés. Előbbi döntését április 25-én jelentette be az akkor még csak kijelölt miniszterelnök Magyar, míg Tóthot két napja, az ópusztaszeri kormányülés után; hogy az ő személye miért lehet aggályos, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.

A közlönyben emellett megjelent az a formálisan államfői határozat, amit Magyar csak ellenjegyzett, és ami az eddigi közigazgatási államtitkárok felmentéséről szól. Összesen tizenhárom személyről van szó, akik a távozó kormány alatt szolgáltak. A névsor:

dr. Andréka Tamás,

dr. Borsos-Papp Natália,

dr. Felkai László,

dr. Gyarmati Eszter,

dr. Horvát Szilárd,

dr. Janó Márk Ádám,

dr. Juhász Tünde,

dr. Pátkai Nándor,

dr. Pilz Tamás,

dr. Rédey Krisztina,

dr. Túri Anikó,

dr. Ujsághy György és

dr. Vidoven Árpád.

A héten hivatalba lépett kormány államtitkárainak teljes köre még nem ismert. A hét elején, a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásán egyes államtitkárokat már megismerhettünk, szerdán Ruff Bálint minisztériumában már hivatalosan is megvolt az első államtitkári kinevezés – Ducsay Zsuzsanna jogász lett a közigazgatási államtitkár –, az elmúlt napokban több más leendő államtitkár neve is kiderült, mint például Gyurkó Szilviáé, a WWF Magyarország eddigi igazgatójáé, Sipos Kataliné, a Tessely Zoltánt legyőző Bögi Viktóriáé, de hivatalosan kinevezett államtitkárok még nincsenek.