Dróntámadás okozott tüzet egy atomerőmű közelében az Arab Emírségekben

Egy dróntámadás tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségek egyetlen atomerőműve mellett vasárnap – közölték nemzetközi források. A létesítmény biztonsági rendszerei nem sérültek, sugárzási kibocsátást nem jelentettek, és sérülés sem történt, de az eset tovább növelte a feszültséget az Iránnal kötött, törékeny tűzszünet közepette.

A támadás célpontja a Barakah Atomerőmű közelében volt, amely az ország egyetlen atomerőműve, és a dél-koreai segítséggel épült létesítmény 2020 óta termel áramot. A beszámolók szerint az incidens egy külső elektromos generátort érintett, ami tüzet okozott, és emiatt egy reaktor ideiglenesen tartalék dízelgenerátorokra állt át.

Az Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) közlése szerint a tűz nem veszélyeztette az erőmű biztonságos működését. Az emírségek nukleáris szabályozó hatósága is megerősítette, hogy az erőmű minden blokkja normál üzemben működik.

A támadásért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget, és az Egyesült Arab Emírségek sem nevezett meg gyanúsítottat. Ugyanakkor az elmúlt napokban Abu Dhabi Teheránt vádolta több drón- és rakétatámadással, miközben a Hormuzi-szoros körüli feszültség tovább nőtt.

A jelentések szerint az Egyesült Államok is fokozta az iráni kikötők blokádját, miközben a diplomáciai tárgyalások a tartós béke érdekében ismét megrekedtek. Donald Trump korábban arra utalt, hogy az ellenségeskedések újra kiéleződhetnek, miközben az iráni állami média is háborús hangulatot sugalló műsorokat sugároz.

A térségben a feszültség nem korlátozódik az Öböl-államokra: Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah és Izrael közötti összecsapások is felerősödtek, tovább gyengítve a törékeny regionális tűzszünetet. (via AP)