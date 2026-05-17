Egymásnak feszült Kylian Mbappé és a francia radikális jobboldal vezetői, mert a csatár szerint ilyen embereket nem kéne hatalomhoz juttatni

Egy nappal azután, hogy a francia nemzeti válogatott csapatkapitánya és a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé egy Vanity Fair-interjúban félreérthetetlenül beleállt a francia radikális jobboldalba – azt mondta, „tudom, mit jelent ez, és milyen következményekkel járhat az országra nézve, ha ilyen emberek kerülnek hatalomra” – Marine Le Pen és Jordan Bardella elkezdtek keményen beszólogatni a 27 éves focistának.

Le Pen és Bardella a Nemzeti Front nevű szélsőjobboldali párt arcai, a közvélemény-kutatások szerint kettejük közül kerülhet ki a következő francia elnök jövő áprilisban.

„Tudom mi történik, ha Kylian Mbappé otthagyja a PSG-t: a klub megnyeri a Bajnokok Ligáját! (És talán nemsokára másodjára is.)”

– posztola Bardella az X-en, utalva arra, hogy miután a csatár zaklatott körülmények között 2024-ben otthagyta a párizsi csapatot, a következő évben a PSG története során először BL-t nyert, és idén is döntős (Budapesten játszanak az Arsenal ellen május 30-án).

Marine Le Pen és Jordan Bardella 2025-ben. Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Gyakorlatilag ugyanezt ismételte el Le Pen is egy rádióinterjúban, de ő még azzal is odaszúrt, hogy megjegyezte, Mbappé kifejezetten azért ment a Realhoz, hogy végre BL-t nyerjen. A Real Madrid nyerte a legtöbb BL-döntőt a torna történetében, de az elmúlt két szezonban a döntőig sem sikerült eljutniuk. A csatárnak épp rossz időszaka van a Realnál, idén nem nyertek egyetlen jelentős trófeát sem, a szurkolók pedig petíciót indítottak, hogy rúgják ki.

Mbappé a Vanity Fairnek adott interjúban azt a 2024-es nyilatkozatát védte meg, amelyben az akkori időközi parlamenti választások előtt arra szólította fel a követőit, hogy „szavazzanak a szélsőségesek ellen, akik meg akarják osztani az országot”. Mbappé most azt mondta, ő és a csapattársai is polgárok, és nem hisz abban a hozzáállásban, hogy egy sportoló „csak kussoljon és játsszon”.

Június 11-én kezdődik a világbajnokság, amit idén Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendeznek. A francia válogatott 2018-ban megnyerte a vb-t, legutóbb, 2022-ben pedig második lett. Mbappé a csapat kapitánya, és nagy a nyomás, hogy ezúttal is jól szerepeljenek.

Mbappé a 2024-es Eb-n a híres arcmaszkjában, amit egy fejsérülés miatt viselt. Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A francia válogatott rengeteg játékosa az ország egykori afrikai gyarmatairól származó szülők gyermeke, vagy maga is külföldön született. Mbappé édesapja kameruni születésű, édesanyja pedig algériai származású.

Beleállni a nemzeti válogatott csapatkapitányába politikailag elég rizikós húzás, pláne Franciaországban, ezért Le Pen és a választási siker reményében egyre inkább középre helyezkedő pártja az elmúlt években nem is nagyon támadták a válogatott játékosait. Ugyanakkor ilyen jó esélyük sem volt még soha arra, hogy valóban megszerezzék az elnökséget a következő választáson. (via Politico)