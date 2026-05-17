Kemény meccsen nagyot harcolt, de másodjára is kikapott a magyar jégkorong-válogatott az elit-vb-n

Az élvonalban maradásért küzdő magyar válogatott másodjára sem szerzett pontot a svájci A csoportos jégkorong-világbajnokságon. A közvetlen riválisainknak tekintendő osztrákok – hogy miért és hogyan azok, arról itt elérhető előzetesünkben írtunk – a maguk részéről az első fordulóban elvégezték a munka felét, amennyiben a világbajnokság második napján 5-2-re elintézték a másodvonalból feljutott briteket. Így abban a tudatban léptek jégre a magyarok ellen vasárnap délután, hogy ha ismét nyernek, a bent maradásuk nagyjából meg is van. Majoross Gergely csapata ehhez képest a finnek elleni papírforma-vereségből érkezett, számunkra ez volt a torna első kulcsmeccse.

Amely kemény, de kapkodó és viszonylag sok hibát hozó hokival kezdődött – ezt sok ezer osztrák és szép számú magyar drukker figyelte Zürichben –, akadtak saját harmadban eladott korongok szép számmal. Az osztrákok vezető gólja is ilyen után született, emberhátrányban nem bírták kiütni a mieink a pakkot, Schneiderhez került, rálőtte, kipattant Bálizs kapusról, a tinédzser Rohrer ébredt a leghamarabb, közvetlen közelről bekotorta, 0-1 a 6. percben. A magyarok többet lőttek kapura, de talán kevésbé veszélyesen, mígnem a játékrész derekán emberelőnybe kerültünk mi is. Eleinte nem sok fantázia volt bennünk öt a négy ellen, mégis összejött az egyenlítés, Csollák passzát a korelnök Sofron bombázta rá kapásból, talán megpattant picit, talán nem, Tolvanen kapus mindenesetre mellényúlt, 1-1. Egyenlő erők harcoltak ezután is, kimaradt néhány helyzet, köztük egy-két igen nagy is, jól megérdemelt döntetlennel mentek az első szünetre a felek.

A másodikat viszont közel kétpercnyi fórban kezdhettük. Ez kimaradt, ahogy az osztrákoké is nem sokkal később. És ahogy a további lehetőségek is, magyar részről Ortenszky lövése után járt a legközelebb az oszták kapuhoz a korong, pár centivel kerülte el csak. A harmad utolsó szakaszában épp nálunk volt a momentum, amikor Terbócs pöckölte ki az ütőt ellenfele kezéből, ismét öt a négyre jöhettek az osztrákok a végén. És ekkor legalább három óriási helyzetet alakítottak ki az osztrákok, az elsőnél Hadobás védekezett hatalmasat, a másik kettőt Bálizs védte bravúrral, maradt az 1-1.

Az utolsó felvonás nem túl tempós játékkal, de egyre nagyobb helyzetekkel kezdődött, itt is, ott is akadt belőlük bőven, bárki megszerezhette volna a vezetést. Ami aztán az osztrákoknak sikerült, egy abszolút felesleges kiállításból – a kapus akadályozása miatt kaptunk – lőtt rövid felső sarkos gólt Zwerger a 47. percben, 1-2. Egy perc sem telt el, és jött a harmadik, elúszni látszott a meccs: Nickl lőtte rá, Bálizs védett,m de a kipattanó telibe találta Kiss Rolandot, onnan ment be, 1-3. Ezután kissé megkopott energiaszinttel küzdött a magyar csapat, de a harmad utolsó harmadában felcsillant a remény, amikor közel két percre kettős emberelőnybe kerültünk. Ennek fele sem telt el, amikor Vincze hatalmas gólt ragasztott a bal felsőbe 2-3. A maradék szimpla fórban már nem volt nagy helyzetünk, ahogy a folytatásban sem, így szűk két perccel a vége előtt jöhetett a szokásos kapuslehozatal: óriási kimaradó magyar helyzetekkel és egy utolsó pillanatban szerzett üres kapus Nick-góllal, 2-4 lett a vége.

Folytatás kedden este a Magyarország–Nagy-Britannia kiesési rangadóval, aki a két 0 pontos közül nem veri a másikat, annak nem sok reménye marad az elitben maradásra, azután ugyanis már csak náluk – papíron – jóval erősebb ellenfelekkel találkoznak. A két vb-csoport állása itt érhető el.