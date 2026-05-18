Magyar Péter kinevezte a közigazgatási államtitkárokat

Május 16-án felmentették az Orbán-kormány közigazgatási államtitkárait, az újakat keddtől nevezte ki Magyar Péter miniszterlenök.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint Magyar Péter

  • dr. Bokor Adrienn Juditot a Szociális és Családügyi Minisztérium,
  • dr. Gál Éva Erikát a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium,
  • dr. Gárdos-Orosz Fruzsina Kingát az Igazságügyi Minisztérium,
  • dr. Ilku Líviát az Egészségügyi Minisztérium,
  • Kereszty Gabriella Katalint a Külügyminisztérium,
  • dr. Kiss Zsuzsannát a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
  • dr. Nagy Gábort az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,
  • dr. Pettkó-Szandtner Juditot a Pénzügyminisztérium,
  • dr. Retteghy András Tibort a Belügyminisztérium,
  • Rozinka Zsolt Illést az Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
  • dr. Sántha Györgyöt a Tudományos és Technológiai Minisztérium,
  • dr. Sirály Katalint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
  • dr. Tóth Attilát a Honvédelmi Minisztérium és
  • dr. Zimmer Mátyást a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közigazgatási államtitkárává nevezte ki.

A Közlönyben határozatként kihirdették azokat a soron kívüli vizsgálatokat is, amelyeket a kormányszóvivői tájékoztatón soroltak fel.

