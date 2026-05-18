Magyar Péter szerint Sulyok Tamás hazudott a találkozóikról

„Orbán Viktor báb köztársasági elnöke ma interjút adott a maffia propagandalapjának, amely lapról a bíróságok kimondták, hogy végig hazudott a kampányban a magyar embereknek” - reagált Magyar Péter arra, hogy Sulyok Tamás nyilatkozott a Mészáros-közeli Indexnek. Bár ebben a köztársasági elnök arról beszélt, hogy jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Azonban a miniszterelnök szerint „Sulyok Tamás a dicstelen kétéves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is”. Azzal vádolta az elnököt, hogy számára „első helyen a Fideszhez való lojalitás, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége áll”.

Magyar Péter és Sulyok Tamás az új parlament alakuló ülésén Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar szerint Sulyok „a hazug propagandalapnak adott interjújában sok mindenben hazudott”, például arról, hogy milyen négyszemközti beszélgetések zajlottak le köztük. Sulyok úgy jellemezte az első találkozásukat a Sándor-palotában, hogy az egy őszinte és tárgyszerű beszélgetés volt, ahol az alakuló ülés előkészítéséről tárgyaltak. Azt is mondta, hogy Magyar pontosan úgy viselkedett, ahogyan egy leendő miniszterelnöktől elvárható. Amikor szóba került, hogy Magyar ekkor is lemondásra szólította fel, Sulyok azt mondta: „Természetesen hangsúlyozta az álláspontját, hogy miért kellene lemondanom, és elmondta az érveit is. Én erre annyit válaszoltam, hogy másképp látom ezt a kérdést. Jeleztem, hogy most nem az a feladatunk, hogy ezt megvitassuk, hanem hogy előkészítsük az alakuló ülést.”

Magyar Péter szerint ez nem egészen így történt.

Az interjúra reagáló közleményében azt írta, hogy az első találkozásukkor, április 15-én Sulyok nem utasította vissza a lemondására vonatkozó, egyértelmű felszólítását, hanem annyit jelzett, hogy megfontolja azt. Majd a második találkozón a köztársasági elnök annyit kérdezett, hogy ha a lemondás mellett dönt, akkor megfelelő-e, ha az igazságügyi miniszterrel egyezteti annak részleteit. Magyar szerint nyilvánvaló, „hogy az utolsó találkozásunk óta megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell”.

„Nincs miről egyeztetni. Ön ugyan a mai propagandainterjújában megpróbálta eltagadni, hogy a magyarok milliói április 12-én a rendszerváltás mellett döntöttek, de ez nem változtat a valóságon. Ön annak a bukott rendszernek a bábja volt, amire a magyarok döntő többsége határozott nemet mondott, és amely aljas rendszert mára a magyarok háromnegyede elutasít. Önt a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják” - üzente Magyar. Az interjúban Sulyok arról is beszélt, hogy most nem történt rendszerváltás, csak kormányváltás.

