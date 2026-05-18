Tíz évre eltiltották a kiskorúaktól a kalocsai érsekség egy papját

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye továbbra is elkötelezett a tudomására jutott sajnálatos visszaélések maradéktalan feltárása és a gyermekvédelmi rendszerének folyamatos fejlesztése mellett - írja a 444-nek küldött nyilatkozatában Bábel Balázs érsek, és ez tényleg így van: a 2024-es botránysorozat óta rendszeresen adnak ki közleményeket arról, hogyan állnak az akkor indult ügyeik.

Az érsek emlékeztet, hogy egy papjával szemben 2024. októberében belső egyházi vizsgálatot indított szexuális visszaélés gyanúja miatt, és az illetőt a vizsgálat idejére eltiltotta a nyilvános papi működéstől. A főegyházmegye ezzel párhuzamosan rendőrségi feljelentést is tett, majd az eljárás egésze során együttműködött a hatósággal és minden bejelentési kötelezettségének eleget tett - írja Bábel.

„A rendőrségi nyomozás megállapította, hogy a feljelentés tárgyát képező cselekmény noha erkölcsileg kifogásolható, nem bűncselekmény. Az eset szigorúbb egyházjogi megítélése miatt azonban a szóban forgó klerikust az Apostoli Szentszék 10 évre eltiltotta a kiskorúakkal végzett lelkipásztori munkától. Az időközben szintén feltárt gazdasági jellegű károk teljes megtérítését a klerikus közvetítői eljárás keretében vállalta, továbbá a sértettől és a közösségétől bocsánatot kért.”

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye sajnálatát fejezi ki minden érintett felé, akit e visszaélés szenvedéssel, fájdalommal és bizalomvesztéssel töltött el. Az ügy érintettjeinek előzetes tájékoztatása után, a belső egyházi vizsgálat lezárását követően a klerikus korlátozott körben, kizárólag felügyelet mellett végezheti a papi szolgálat egyes cselekményeit - írja az érsek.

Itt alighanem egy olyan papról lehet szó, akiről nem készült részletes cikk, és akiről ez a közlemény szólt. Miközben a főegyházmegye papjai közül legalább két súlyos ügyben még folyik a per, két pappal szemben a rendőrség megszüntette az eljárást. Azt is fontos megemlíteni, hogy más egyházmegyékben és szerzetesrendekben is buktak ki ügyek az elmúlt időszakban.