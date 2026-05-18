Új idők új CV-jei: Répássy exállamtitkár olyan szakmai önéletrajzzal néz a jövőbe, amelyből kimaradt az a szó, hogy Fidesz

„Dr. Répássy Róbert vagyok, 1995 óta ügyvéd.” Így kezdődik az a részletes szakmai önéletrajz, amit a Facebookon tett közzé az exállamtitkár. Hogy miért volt erre szükség, arra nem tett utalást, esetleg az utolsó mondatban elrejtett születési dátum adhat kapaszkodót, miszerint ma (a posztja napján) van a születésnapja, de nem tartjuk kizártnak, hogy a választási vereség utáni életre igyekszik felkészülni némi önreklámmal.

Répássy hosszan részletezi, hogy ő igazából ÜGYVÉD, mindig is az volt, négyszer említi ezt a szót, sőt, az egész családja is ÜGYVÉD. Jó, azért a kormányzatban is dolgozott, csupa fontos és jó dolgot csinált természetesen, új BTK, új PTK, ilyen főosztály, olyan bizottsági elnökség.

A szövegben elbüszkélkedik azzal, hogy igazságügyi miniszterhelyettes volt, a kegyelmi főosztályon is dolgozott, ő irányította az áldozatsegítési, pártfogási területet, tagja volt a kormány emberi jogi munkacsoportjának.

Na, de akkor lássuk, mi maradt ki az alternatív önéletrajzok mesterének tökéletesre csiszolt műalkotásából!

Például az a szó, hogy Fidesz. Meg az a név, hogy Orbán Viktor. Esetleg az, hogy az IM kegyelmi főosztálya olyan szintű emberi és politikai elkúrást nyomott le, hogy az a történelemkönyvekbe is bekerül. Vagy nézzük a kormány áldozatsegítési munkáját? Az sem volt rossz. Emberi jogok? Na, az meg egyenesen óriási volt a melegek és menekültek kezelésével, meg az egész nagytakarítási törvénytervezettel. Az igazságügyiminiszter-helyettesség meg biztos az elhíresült Tuzson-jelentés óta jelenthet óriási presztízst az ügyvédek között.

Aki szeretné még nézegetni, mi maradt ki az önéletrajzából a DPK-s fellépéstől a nagytakarítási törvény parlamenti vitájában való felszólaláson át a szivárványos zászló tilalmáig, az itt válogathat.