Videós épületbejárás az OSZK-ban: rohadás, csótányok, leszakadt mennyezet

Magyar Péter Karmelitában tett tárlatvezetése ihlette meg az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóit, akik a nemzeti könyvtár látogatóktól elzárt részét is megmutatták, hogy lássuk a kontrasztot a luxus körülmények és a rohadó közintézmény között. Pláne úgy, hogy az OSZK tényleg pár csak pár perces sétára van a hétvégén a sajtó számára is bemutatott Karmelitától, a belügytől és a propagandaminisztérium épületétől.

A hvg.hu-hoz eljuttatott videón jól látható, hogy az OSZK épületének azon részén, ahol a dolgozók mozognak:

hullik és rohad a vakolat meg a mennyezet a mosdókban,

ha büdös a vécé, bele kell önteni egy erre az esetre odakészített folyadékot,

a liftekbe rendszeresen beszorulnak,

nyáron 30 fokban dolgoznak,

télen kabátban ülnek,

a folyosókat használják raktárnak,

csak egy-egy lakat védi az értékesebb anyagokat is,

és mindezek mellett rendszeresen találkoznak csótányokkal is.

2025 októberében egy vezetői értekezleten Demeter Szilárd kivezettette és helyben elvette a mobilját Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójának, miután csótányokra és penészre panaszkodott.