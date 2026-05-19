A Fidesz szerint nincs semmi új a kegyelmi ügy irataiban

POLITIKA

Szűkszavúan reagált a Gulyás Gergely vezette Fidesz-frakció a Tisza-kormány keddi rendkívüli sajtótájékoztatójára, amelyet a kegyelmi ügy miatt tartottak a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében.

Fotó: Bankó Gábor/444

A tájékoztatón Magyar Péter élőben mutatta be és kommentálta azokat az iratokat, amelyeket a kormány időközben hivatalos honlapján is közzétett. Ezekből röviden az olvasható ki, hogy

  • az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya, valamint Répássy Róbert parlamenti államtitkár sem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényének teljesítését.
  • Az iratok szerint a Varga Judit akkori igazságügyi miniszter által aláírt, 2023. április 18-án Novák Katalin köztársasági elnöknek megküldött előterjesztésben K. Endre monogramja nem szerepelt a kegyelemre javasolt elítéltek között.
  • Ennek ellenére Novák Katalin kilenc nappal később, április 27-én kegyelmet adott K. Endrének: mentesítette a kiszabott büntetés hátralévő részének letöltése alól, valamint a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányok alól is. A döntést Varga Judit ugyanazon a napon ellenjegyezte.
  • Az egyik, június 7-én készült belső feljegyzés szerint K. Endre és egy másik személy esetében a köztársasági elnök eltért a minisztériumi előterjesztésben foglaltaktól.
  • Egy másik, Tuzson Bence számára 2024. február 5-én készített dokumentumból pedig az is kiderül, hogy a szokatlanul gyors ügyintézést részben Ferenc pápa magyarországi látogatásával indokolták. A feljegyzés szerint ugyanakkor a minisztériumban nem tudtak arról, hogy végül pozitív döntés születik K. Endre ügyében.

A több mint egyórás sajtótájékoztatót a 44 fősre zsugorodott Fidesz-frakció végül öt rövid mondatban kommentálta a Facebookon:

„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.
K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.
A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek.
Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával."

A kegyelmi döntés ellenjegyzésének felelősségéről az Orbán-korszak hivatalos Fidesz-álláspontja sokáig az volt, hogy Varga Judit „az alkotmányos szokásoknak megfelelően” írta alá Novák Katalin döntését. Ettől látványosan egyedül Lázár János tért el, aki szerint a volt igazságügyi miniszter ennél jóval súlyosabb hibát követett el. Lázár egy interjúban arról beszélt: ha valóban az történt, hogy a dokumentumok összekeveredtek, akkor az „full alkalmatlanságot” jelent. De szerinte az sem jobb magyarázat, ha Varga nem tudta pontosan, mit ír alá. „Ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj” – fogalmazott Lázár.

POLITIKA köztársasági elnök ferenc pápa K. Endre gulyás gergely fidesz-frakció tuzson bence novák katalin magyar péter répássy róbert kegyelem Varga Judit TISZA-kormány miniszterelnökség igazságügyi minisztérium
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügyben megismert információkat.

Mészáros Juli
POLITIKA

Lázár újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel

Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.

Windisch Judit
POLITIKA