A Fidesz szerint nincs semmi új a kegyelmi ügy irataiban

Szűkszavúan reagált a Gulyás Gergely vezette Fidesz-frakció a Tisza-kormány keddi rendkívüli sajtótájékoztatójára, amelyet a kegyelmi ügy miatt tartottak a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében.
A tájékoztatón Magyar Péter élőben mutatta be és kommentálta azokat az iratokat, amelyeket a kormány időközben hivatalos honlapján is közzétett. Ezekből röviden az olvasható ki, hogy
A több mint egyórás sajtótájékoztatót a 44 fősre zsugorodott Fidesz-frakció végül öt rövid mondatban kommentálta a Facebookon:
„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.
K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.
A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek.
Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával."
A kegyelmi döntés ellenjegyzésének felelősségéről az Orbán-korszak hivatalos Fidesz-álláspontja sokáig az volt, hogy Varga Judit „az alkotmányos szokásoknak megfelelően” írta alá Novák Katalin döntését. Ettől látványosan egyedül Lázár János tért el, aki szerint a volt igazságügyi miniszter ennél jóval súlyosabb hibát követett el. Lázár egy interjúban arról beszélt: ha valóban az történt, hogy a dokumentumok összekeveredtek, akkor az „full alkalmatlanságot” jelent. De szerinte az sem jobb magyarázat, ha Varga nem tudta pontosan, mit ír alá. „Ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj” – fogalmazott Lázár.
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügyben megismert információkat.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.