A Fidesz szerint nincs semmi új a kegyelmi ügy irataiban

Szűkszavúan reagált a Gulyás Gergely vezette Fidesz-frakció a Tisza-kormány keddi rendkívüli sajtótájékoztatójára, amelyet a kegyelmi ügy miatt tartottak a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében.

Fotó: Bankó Gábor/444

A tájékoztatón Magyar Péter élőben mutatta be és kommentálta azokat az iratokat, amelyeket a kormány időközben hivatalos honlapján is közzétett. Ezekből röviden az olvasható ki, hogy

az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya, valamint Répássy Róbert parlamenti államtitkár sem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényének teljesítését.

Az iratok szerint a Varga Judit akkori igazságügyi miniszter által aláírt, 2023. április 18-án Novák Katalin köztársasági elnöknek megküldött előterjesztésben K. Endre monogramja nem szerepelt a kegyelemre javasolt elítéltek között.

Ennek ellenére Novák Katalin kilenc nappal később, április 27-én kegyelmet adott K. Endrének: mentesítette a kiszabott büntetés hátralévő részének letöltése alól, valamint a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányok alól is. A döntést Varga Judit ugyanazon a napon ellenjegyezte.

Az egyik, június 7-én készült belső feljegyzés szerint K. Endre és egy másik személy esetében a köztársasági elnök eltért a minisztériumi előterjesztésben foglaltaktól.

Egy másik, Tuzson Bence számára 2024. február 5-én készített dokumentumból pedig az is kiderül, hogy a szokatlanul gyors ügyintézést részben Ferenc pápa magyarországi látogatásával indokolták. A feljegyzés szerint ugyanakkor a minisztériumban nem tudtak arról, hogy végül pozitív döntés születik K. Endre ügyében.

A több mint egyórás sajtótájékoztatót a 44 fősre zsugorodott Fidesz-frakció végül öt rövid mondatban kommentálta a Facebookon:

„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.

K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.

A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek.

Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával."

A kegyelmi döntés ellenjegyzésének felelősségéről az Orbán-korszak hivatalos Fidesz-álláspontja sokáig az volt, hogy Varga Judit „az alkotmányos szokásoknak megfelelően” írta alá Novák Katalin döntését. Ettől látványosan egyedül Lázár János tért el, aki szerint a volt igazságügyi miniszter ennél jóval súlyosabb hibát követett el. Lázár egy interjúban arról beszélt: ha valóban az történt, hogy a dokumentumok összekeveredtek, akkor az „full alkalmatlanságot” jelent. De szerinte az sem jobb magyarázat, ha Varga nem tudta pontosan, mit ír alá. „Ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj” – fogalmazott Lázár.