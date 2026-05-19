A már bezárt bányákhoz hasonlóan a rohonci bányából is hozhattak azbesztszennyezett kőzúzalékot

A kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét, a rohonci bánya is érintett lehet – jelentette be a Vas megyei kormányhivatal.

A kormányhivatal megrendelésére április 28-29-én 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, az eredmények minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett. Kőszeg önkormányzata április 29-én a fent vizsgált helyszíneken túl további 21 ponton végeztetett kőzetvizsgálatot, szintén minden esetben kimutatták az azbesztet jelenlétét. (A részletes mérési eredmények itt találhatók.)

Pozitív lett egy magánszemély által igényelt kőzetmintavétel eredménye is: azt a szállítólevél szerint korábban a rohonci bányából szállíttatták a területre, tehát a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan valószínűleg a rohonci bányából származó kőzúzalék is tartalmazhat azbesztet. A kormányhivatal erről tájékoztatta az érintett minisztériumokat és az önkormányzatokat, és a hatóság elkezdte a rohonci bányákból származó kőzúzalékok felderítését és laboratóriumi vizsgálatát.

Kőzúzalék a szombathelyi Oladi Platónál Fotó: Németh Dániel/444

A dunántúli azbeszthelyzet április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, sőt még Sopronba is.