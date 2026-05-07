Zalaegerszegre is jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból, utcákat és parkolót is lezárnak emiatt

Lezárják és befedik az egyik zalaegerszegi parkolót, két utcában pedig előkészítik a minél hamarabbi aszfaltozást, az azbesztszennyezés miatti problémák megoldására 100 millió forint kormányzati forrást is megítéltek a városnak – írja az MTI Zalaegerszeg polgármesterének bejegyzésére hivatkozva

Balaicz Zoltán szerint az önkormányzati beruházásokban utakat, járdákat, parkolókat építő, illetve felújító, kivitelező vállalkozásoktól bekért adatok alapján Zalaegerszegen is kimutattak olyan helyszíneket, ahová került az azbeszttel szennyezett osztrák kőbányák kőzúzalékából.

A Mártírok útja és Kisfaludy utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban az akkreditált laboratórium kimutatta az azbeszt jelenlétét. Az Áfonya utca burkolata Uzsabányáról szállított tiszta bazalttal készült, azonban az utcában több magánház esetében a lakók a saját kocsifeljáróikhoz az osztrák bányákból származó anyagot építtettek be, amely így az utcára is kijutott, az Estike utca esetében pedig még várják a hivatalos laboreredményt, de „szemrevételezés alapján valószínűsíthető az érintettség”.

Az önkormányzat ezért csütörtökön lezárta a Mártírok útja-Kisfaludy utca sarkán lévő zúzalékos parkolót, amit ideiglenesen fóliával fednek le, a területet aszfaltozni fogják. Ugyancsak előkészítik az Áfonya utca és az Estike utca aszfaltozását, a lakók is jelezték, hogy ezzel egyidejűleg a saját kocsibejárójukat szintén aszfaltoztatják vagy térköveztetik. Az útépítési munkák megkezdéséig az útszakaszokon 10 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be.

Ezek mellett további zalaegerszegi helyszíneken is lesznek mintavételezések a következő napokban, minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőzúzalékkal fedett.

Balaicz Zoltán kifejtette: az utcák burkolásához szükséges a tervek gyors elkészítése, az építési engedélyezési eljárás lefolytatása, a forrás előteremtése, majd a kivitelezőkkel való szerződéskötés, amit néhány hónap alatt végig lehet vinni. Kulcsfontosságú szerinte, hogy vis maior vagy egyéb rendkívüli állami támogatást kapjon az önkormányzat a munka elvégzéséhez, mert ezzel a kiadással nem számoltak a 2026-os városi költségvetésben. Mindezt levélben jelezte a szakminiszternek, akinek javaslatára a leköszönő Orbán-kormány a szerdai ülésén a zalaegerszegi helyszínnel kiegészítette a veszélyes helyzet felszámolását célzó kormányhatározatot, és Zalaegerszeg önkormányzatának 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosított a lezáró aszfaltozási munkák elvégzésére, amit majd az új kormány tud folyósítani.

Először Szombathelyen vették észre, hogy azbeszttel szennyezett az aszfalt az Oladi-platón, emiatt egy sor közterületet zártak le, az ingatlanárak pedig bezuhantak. Itt már egészségügyi vészhelyzetet is kihirdettek. Nem sokkal később derült ki, hogy a szennyezett kőzúzalékból Bozsokra és Kőszegre is juthatott.

A Greenpeace az év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel olyan osztrák és magyar közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezután vizsgálódni kezdett a Vas megyei kormányhivatal. Az azbeszt az egészséget akkor károsítja, ha felporzással, a por belélegzésekor a tüdőbe jut. Megbetegedésről egyelőre nem tudnak, de a betegség csak 20-30 év után alakul ki. Az osztrák Greenpeace szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudnak a kőbánya azbesztterheléséről, a szervezet azóta is több bejelentést kapott feltehető szennyezésekről, és a legutóbbi vizsgálatai alapján valószínűleg Sopronban is fellelhető a rákkeltő anyag. A Greenpeace Ausztria bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen.