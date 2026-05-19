Balog Zoltán közölte, hogy semmivel sem fog többet elárulni a szerepéről a kegyelmi ügyben

Balog Zoltán volt református vezető megosztotta a 2024. február 16-án, a zsinat értekezletén elmondott beszédét, majd tíz perccel később az alábbi szöveggel magyarázta ezt:
„A sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek látom megosztani annak a beszélgetésnek a linkjét, amelyben a nyilvánosság előtt számot adtam az ún. kegyelmi ügyben betöltött szerepemről. 2024. június 13. (777 interjú) Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani erről az ügyről.”
Az új kormánynak hála kiderült, hogy Novák Katalin hivatala sürgette K. Endre ügyében, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el: a most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontja miatt.
Balog Zoltán, aki a botrány kirobbanása óta nem magyarázta meg, miért járta ki a kegyelmi döntést K. Endre ügyében, tehát fontosnak tartotta közölni, hogy ezután sem fogja megmagyarázni a tettét.
A most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontjának okán,
A mai napig meg van győződve K. Endre ártatlanságáról, megtört, de nem mond le.