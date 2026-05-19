Felszínre hozták két búvár holttestét a Maldív-szigeteken

Egy komplikált és veszélyes, többlépcsős műveletben finn speciális mentőbúvárok felszínre hozták a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt öt olasz búvár közül kettőnek egy mély barlanglabirintusban rekedt holttestét.

Öt olasz turista vesztette életét csütörtökön, amikor egy hajóról lemerültek az 50-60 méter mély Devana Kandu barlangrendszerbe a Vaavu atollon, Alimathaa szigetnél. Egyikük holttestét már a szerencsétlenség napján megtalálták, de a négy holttest helyét csak hétfőn azonosították. A barlangban rekedt további két holttest kiemelését a tengerből szerdára tervezik.

A bonyolult és veszély kiemelési művelethez a maldív kormány a Búvárok Európai Vészhelyzeti Hálózatához (DANE) fordult, ami három, a kereséshez és a mentéshez megfelelő technikai eszközökkel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező finn búvárt küldött az indiai-óceáni szigetországba, népszerű üdülőparadicsomba.

A kormány közlése szerint a holttesteket a labirintusszerű barlangrendszer legbelső szegmensében, gyakorlatilag egy csoportban találták meg. A nagy mélység miatt – a keszonbetegség és a kimerülés elkerülésére – az elhunytakat csak több lépcsőben, a maldív hadsereg és a parti őrség együttműködésével tudták felszínre hozni.

Illusztráció: DONALD MIRALLE/AFP

Az áldozatok közül négyen a Genovai Egyetem kutatói, köztük van egy anya és lánya, az ötödik, már első nap megtalált áldozat egy hét éve a szigetcsoporton élő olasz búvároktató, aki maga is nemrég diplomázott le tengerbiológiából és -ökológiából.

A szigetcsoport történetének legsúlyosabb búvárszerencsétlensége egy hatodik emberéletet is követelt: a maldív hadsereg egyik, a keresésben részt vevő búvárja vesztette életét keszonbetegségben.

A baleset oka egyelőre nem ismert, több feltételezés is van, az egyik szerint az oxigénpalackban lévő gázkeverék (oxigén és nitrogén) nem megfelelő aránya okozhatott oxigénmérgezést a túl mélyre merüléskor. A maldív jogszabályok csak 30 méterig engedélyezik a rekreációs búvárkodást. Úgy tűnik, hogy a búvárokat a helyszínre szállító szafarihajó sem rendelkezett az előírt engedéllyel. (MTI)