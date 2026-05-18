Megtalálták a négy eltűnt olasz búvár holttestét a Maldív-szigeteken

Szakértők megtalálták annak a négy olasz búvárnak a holttestét, akik egy Maldív-szigeteki barlangban tűntek el, a következő pár napban megpróbálják kiemelni őket – írja a Guardian.

Szerdán öt olasz búvár mélytengeri merülés közben tűnt el, csütörtökön egyikük holttestét megtalálták 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon. Később aztán a keresés is tragédiába torkollott, egy katonai búvár is életét vesztette.

A mentők most megtalálták négy olasz búvár holttestét egy atoll egyik víz alatti barlangjának mélyén a Maldív-szigeteken, négy nappal azután, hogy eltűntként jelentették őket. A keresés azt követően indult újra, hogy korábban felfüggesztették a katonai búvár halála miatt, aki egy veszélyes bevetés során próbálta elérni őket.

Az Indiai-óceáni szigetország kormánya hétfőn megerősítette, hogy a holttesteket három finn búvárszakértő észlelte a barlang legbelső részében, a helyi rendőrség és a hadsereg támogatásával. A három finn búvár, akik a mély- és barlangi búvárkodás szakértői, vasárnap érkeztek meg a Maldív-szigetekre.

A kép csak illusztráció. Fotó: MOHAMED AFRAH/AFP

„Ahogy azt korábban is feltételeztük, a négy holttestet a barlangban találták meg, de nemcsak egyszerűen a barlangban, hanem jóval bent, a barlang harmadik szakaszában, amely a legnagyobb rész” – mondta Ahmed Shaam kormányszóvivő. Azt mondta, a négy holttest „nagyjából együtt” helyezkedik el. „A terv az, hogy holnap megpróbálnak két holttestet kiemelni, majd feltehetően a másik kettőt a következő napon” – mondta Shaam a médiának küldött hangüzenetben.

Egy ötödik olasz, egy búvároktató holttestét korábban a barlangon kívül találták meg. Az olasz külügyminisztérium szerint az öten csütörtökön egy nagyjából 50 méter mélységben lévő barlangot tártak fel a Vaavu-atollnál. A Maldív-szigeteken a szabadidős búvárkodás mélységhatára 30 méter.

Az elsőként érkező csapatok már lemerültek, hogy azonosítsák és megjelöljék annak a barlangrendszernek a bejáratát, ahol az olaszok eltűntek. A halálesetek oka továbbra is vizsgálat alatt áll.