A Bajnokok Ligája döntője miatt május utolsó hetén lezárások lesznek Terézvárosban és Zuglóban

A labdarúgó Bajnokok Ligája döntője miatt a jövő héten ideiglenes forgalomkorlátozások várhatók Budapest VI. és XIV. kerületében – írja a police.hu. A mérkőzés miatt

lezárják május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV. kerületében lévő Kós Károly sétányt, a Hősök terét körülvevő útszakaszokat, továbbá az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

Szintén május 28-án, 8 órától 18 óráig lezárják a XIV. kerületi Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

Május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig lezárják Budapest VI. kerületében az Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

Fotó: TOM WELLER/dpa Picture-Alliance via AFP

Lezárják majd május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a VI. kerületi Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, a Rippl-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy Mihály utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között, a Lendvay utcát a Rippl-Rónai utca és a Dózsa György út között, valamint a Benczúr utcát a Rippl-Rónai utca és a Dózsa György út között.

Június 4-én 20 óráig lezárják a XIV. kerületi Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között, a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

A további korlátozásokról a rendőrség honlapján találhatók részletes információk.