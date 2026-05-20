Drónbázist és katonai kórházat is építene Trump a Fehér Ház új báltermébe

Donald Trump amerikai elnök kedden korábban nem ismertetett részleteket árult el a Fehér Ház új, bunkerszerű bálterméről. Azt mondta, az épület tetején drónbázist alakítanának ki, alatta pedig egy hatemeletes föld alatti komplexum részeként katonai kórház is működne.

Az elnök újságírókat vezetett körbe az építkezésen, hogy alátámassza érvelését, miszerint a kongresszusnak 1 milliárd dollárt, több mint 300 milliárd forintot kellene jóváhagynia az épület biztonsági fejlesztéseire. A beruházást több demokrata és néhány republikánus is túlzónak tartja, miközben az amerikaiak a novemberi félidős választások előtt az elszálló benzinárakkal és Trump iráni háborújának egyéb következményeivel küzdenek.

Trump, a milliárdos ingatlanfejlesztő a Reuters cikke szerint nem fogta vissza magát, amikor a projekt eddig ismeretlen részleteiről beszélt. Azt mondta, a bálteremre azért van szükség, mert a Fehér Ház jelenlegi reprezentációs terei nem alkalmasak ezerfősnél nagyobb rendezvények befogadására. A 18. század végén épült Fehér Ház várhatóan eltörpül majd a 8 ezer négyzetméter alapterületű építmény mellett.

Az épület biztonsági elemeit Trump rendkívül erősnek írta le. Azt mondta, a titánkerítést egy buldózer sem tudná ledönteni, a tető pedig „áthatolhatatlan acélból” készülne, és egy közvetlen támadást is kibírna. A föld alatti komplexumban Trump szerint katonai kórház és kutatólétesítmények is helyet kapnának, bár a kutatások jellegéről nem közölt részleteket. A Fehér Ház sem adott további tájékoztatást.

Trump külön kiemelte a tetőre tervezett drónbázist, amely szerinte korlátlan számú drón fogadására lenne alkalmas, és egész Washington védelmét szolgálná. A bálterem ablakai 10 centiméter vastag, különleges üvegből készülnének, amin szerinte úgy lehet majd átlátni, mintha ott sem lenne.

Korábban az volt a terv, hogy a 200 millió dolláros, vagyis nagyjából 70 milliárd forintos projektet Trump a saját zsebéből és magánadományozók pénzből finanszírozza majd, egy részét pedig a titkosszolgálat biztonsági fejlesztéseire szánt 1 milliárd dolláros adófizetői forrásból fizetik ki. Az áprilisban történt lövöldözés után ezt az összeget azonban most inkább az elnöki biztonság megerősítésére szánnák. A szenátus eljárási szabályainak őre viszont szombaton elutasította, hogy az adófizetők pénzéből támogassák a bálterem-projektet.