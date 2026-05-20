Gulyás Gergely migránsveszélyt detektált a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésében

„A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza!!!” - így kezdődik Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzése szerda este.

Ebből a felütésből elsőre nehéz kitalálni, mire gondol Gulyás, ugyanis szerda este semmilyen migrációval kapcsolatos, de még külpolitikával foglalkozó törvényjavaslatot sem nyújtott be a kormány. Aztán a bejegyzésben továbbolvasva már tisztul a kép: a Fidesz frakcióvezetője a független sajtó vegzálására létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésében detektálta a migránsveszélyt. Idézzük hogyan:

„A legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése. Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg.”

És milyen következtetést lehet ebből levonni Gulyás Gergely szerint? „Ebből az következik, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot.”

Erre egyébként a Tisza-kormány soha még csak említést sem tett, sőt kifejeztten szigorú migrációs politikát folytat.

Ennek ellenére Gulyás Gergely szerint, aki elutasítja a migrációt, az nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást.