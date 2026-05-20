Lemondott Deutsch bántalmazással vádolt felesége, de hivatalosan ennek semmi köze az ellene folyó nemzetközi etikai vizsgálathoz, csak túl sok a dolga

Az érintett családok többéves küzdelme után lemondott posztjáról a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség Technikai Bizottságának elnöke. Deutsch-Lazsányi Erika, a fideszes Deutsch Tamás felesége ellen már a Nemzetközi Tornaszövetség etikai testülete is vizsgálatot folytatott, miután legalább húsz beszámoló érkezett érintett sportolóktól, szülőktől és edzőktől arról, hogy rendszeresen bántalmazta a versenyzőit verbálisan, és olykor fizikailag is.

Deutsch-Lazsányi lemondását a Magyar Hangnak Bencze György, az RSG szövetségi elnöke is megerősítette, de a válasza alapján ezt annak ellenére sem hozták korábban nyilvánosságra, hogy a lemondás már március végén megtörtént, és az május 14-én hatályba is lépett - ezt azonban a szövetség közgyűlésével is csak kedden közölték.

A hivatalos indoklásban szó sincs a Nemzetközi Torna Szövetség Deutsch-Lazsányi Erika elleni etikai vizsgálatáról - bár a meghallgatások már 2025-ben megvoltak, az eredményről még mindig nem tájékoztatták a magyar nyilvánosságot.

Deutsch-Lazsányi a lemondását is mással magyarázta. A szövetség elnöke a Telexnek azt írta, hogy Deutsch-Lazsányi „döntését az indokolta, hogy a múlt év vége óta kiemelt nemzetközi bíróként jelentősen megnövekedtek a meghívásos kötelezettségei, ezzel párhuzamosan a jövőben a nemzetközi kapcsolatok ápolásával és építésével kívánja támogatni a nemzeti ritmikus gimnasztika jövőjét”.

A ritmikusgimnasztika-edző elleni vallomásokról, a Deutsch-Lazsányi Erika által kialakított hatalmi rendszerről, a szövetség leuralásáról és az ellene felszólalók megfenyegetéséről ebben a cikkben írtunk bővebben.