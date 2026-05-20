Megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt május 15-én átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére, válaszolta a Magyar Államkincstár a Népszavának.

Nagy Dávid, a párt vezetője a választás előtt azt mondta interjúnkban, hogy minden 5 százalék alatti eredményt kudarcnak tekintene. Az MKKP végül nem érte el az 1 százalékot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos állami kampánytámogatást, amiből 464 milliót költöttek el. A párt gyűjtésbe kezdett, de csak 140 millió környékén járnak. Ennek következtében felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) BVSC sporttelepén található székhelyének bérleti szerződését, és a párt egy raktárba költözött át.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont fordulhat a párt, megtámadva ezzel az államkincstár határozatát. A hatályos jogszabályok értelmében a visszafizetési kötelezettség akkor lép életbe, amikor a MÁK határozatát a bíróság helyben hagyta vagy a keresetindításra nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül letelt.

Nagy Dávid arról tájékoztatta a Népszavát, hogy tervezik megtámadni az államkincstár határozatát a bíróságon. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy milyen indokkal teszik azt.

