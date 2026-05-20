Világszinten alacsony az ebolajárvány terjedésének kockázata a WHO szerint

Kongói kórház Fotó: JORKIM JOTHAM PITUWA/AFP

A nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánított ebolajárvány terjedésének kockázata Kongóban és Ugandában, országos és regionális szinten megemelkedett, de globális szinten alacsony - közölte szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.

Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta, hogy eddig 51 halálesetet esetet erősítettek meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de „tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb”. Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t. A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást.

„Arra számítunk, hogy ezek a számok tovább fognak növekedni.”

A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden arról panaszkodott, hogy a WHO – amelyből az USA kilépett, és amelyet anyagilag sem támogat tovább – „kissé lassan” azonosította az ebolajárványt. Másnap érkezett a hír, hogy ebolával fertőzött amerikait ápolnak egy berlini kórházban, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt. Rendőrautók, motoros rendőrök, illetve tűzoltók és mentőautók kíséretében szállították be a kórházba.

Nina Warken egészségügyi miniszter elmondta, Németország hatékony ellátóhálózattal rendelkezik a gyorsan terjedő fertőzés miatt felvett betegek kezelésére. Az ebolás pácienst a legfokozottabb biztonsági óvintézkedések mellett ápolják.

Egy amerikai orvost Prágába visznek kezelésre Ugandából. Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter - miután konzultált az ügyben a kormánnyal - úgy döntött, engedélyezi, hogy a beteget Csehországba szállítsák. Az amerikai orvos Ugandában egy ebolás fertőzöttel érintekezett, és az Egyesült Államok kérésére Csehország segítséget nyújt az ellátásában. A miniszter elmondta azt is, hogy a férfinak jelenleg nincsenek tünetei.

A prágai egyetemi kórház közölte: biztonságos elkülönítővel, a legkorszerűbb védőfelszerelésekkel és tapasztalt csapattal várják a páciens érkezését. Az amerikait várhatóan három hét megfigyelésre fogják kórházban tartani. A cseh egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta: a páciens Csehországba szállításának és kórházi ápolásának költségeit az Egyesült Államok fedezi. (MTI)