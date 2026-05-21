Bocsánatot kért egy brit rádió, mert véletlenül bejelentette Károly király halálát

Egy brit rádióállomás bocsánatot kért „a kellemetlenségért”, amelyet azzal okozott, hogy véletlenül bejelentette Károly király halálát. A téves bejelentést kedden délután tették közzé egy számítógépes hiba miatt a Radio Caroline essexi stúdiójában.

Peter Moore, az állomás vezetője a Facebookon ezt írta: „Fő stúdiónk számítógépes hibája miatt kedden (május 19-én) délután véletlenül aktiválódott az »Uralkodó halála« eljárás – amelyet az összes brit állomás készenlétben tart, bár remélik, hogy nem lesz rá szükség –, és tévesen bejelentette, hogy Őfelsége, a király elhunyt.”

„Elnézést kérünk Őfelségétől a királytól és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért.”

III. Károly király Fotó: JANE BARLOW/AFP

A bejegyzés nem közölte, hogy mennyi idő telt el a hiba felfedezése előtt, de szerda délután a keddi adás 13:58 és 17:00 óra között nem volt elérhető az állomás weboldalán.

Az incidens akkor történt, amikor a király és a királynő Észak-Írországban tartózkodott. (The Guardian)