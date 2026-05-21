Brüsszel szerint 6,2 százalékra nőhet idén a költségvetés hiánya, főleg a választás előtti osztogatás miatt

Az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa szerint a magyar gazdaság a tavalyi 0,5 százalék utáni idén 1,8 százalékkal nőhet, amit jövőre majd 2,1 százalékos bővülés követhet. Az uniós szakemberek úgy látják, főként továbbra is belföldi kereslet, az export és a javuló bizalom hajthatja a gazdasági növekedést, 2027-től viszont csökkenhet a fogyasztás, ellenben a beruházások várhatóan ismét növekedni tudnak, 3,7 százalékkal.

Az erősödő hazai fizetőeszköz ellensúlyozni tudja az erős fogyasztásból és bérnövekedésből eredő inflációs nyomást, így a tavalyi 4,4 százalékos infláció az idei évre 3,2 százalékra mérséklődhet, jövőre pedig 3,1 százalékra számítanak.

Az Európai Bizottság prognózisa szerint 2026-ban a hiány várhatóan a GDP 6,2 százalékára nőhet, amit a háztartásokat célzó új intézkedések és a kiadások csúszásai vezérelnek. A jövedelemadó-bevétel várhatóan csökkenni fog az anyák személyi jövedelemadó-mentességének folyamatos bevezetése és a családi adókedvezmény emelése miatt, ami a becslések szerint összesen a GDP 0,6 százalékát teszi ki. Ezenkívül a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése és a háztartások, valamint a közalkalmazottak számára nyújtott új lakhatási támogatási intézkedések várhatóan a GDP mintegy 0,5 százalékával növelik a hiányt. A további közszférabeli béremelések, valamint a katonai és rendvédelmi alkalmazottak januárban kifizetett bónuszai szintén a GDP 0,5 százalékát teszik ki. A folyó kiadások túllépése pedig tovább növeli a hiányt. Ezeket azonban csak részben ellensúlyozza az extra nyereségekre kivetett ágazati adók meghosszabbítása és a bankadó emelése.

2027-ben a hiány várhatóan továbbra is magas, a GDP 5,8 százaléka lesz, részben a már törvénybe iktatott jövedelemadó-intézkedések és a 14. havi nyugdíj növekvő költségei, valamint az ágazati adók lejárta miatt.

Az előrejelzési időszakban az államadósság GDP-aránya várhatóan a tavalyi 74,6 százalékról 75,1 százalékra nő az idei évben, 2027-re pedig 76,8 százalékra emelkedik. A brüsszeli szakemberek szerint a 2026-os növekedés a nagy hiányt tükrözi, de azt szinte ellensúlyozza a devizaadósság átértékelése a közelmúltbeli valutafelértékelődés miatt.