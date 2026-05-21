Fejenként több mint 80 millió forintos kártérítést kapnak a 2009-es Air France-katasztrófa áldozatainak családjai

Egy párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek találta az Airbust és az Air France-ot gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában. Az ügy a Rio de Janeiro-Párizs járat 2009-es katasztrófájáról szólt, amelyben 228 utas és a személyzet tagjai haltak meg, köztük négy magyar utas. Az Air France Airbus A330-as gépe egy atlanti-óceáni viharba keveredett, így veszett oda. Néhány áldozat hozzátartozója 17 éven keresztül folytatott küzdelmet a jogi igazságtételért.

Két éve elsőfokon felmentették a két francia óriásvállalatot, akkor bizonyítékok hiányára hivatkozva nem tartották felelősnek őket. A fellebviteli bíróság azonban most elrendelte, hogy a cégek fizessék ki a gondatlanságból elkövetett emberölésért kiszabható maximális bírságot, vállalatonként 225 000 eurót (80,8 millió forintot) a családoknak. Ez a bírság mindkét vállalat esetében a nyereségük elhanyagolható részét teszi ki, sokan csupán jelképes büntetésként értékelik. A családokat képviselő csoportok azonban elmondták, hogy az ítélet a szenvedésük elismerését jelenti.