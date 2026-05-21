Tűzpiros gurulós székre cserélte Tisza István házelnöki székét Forsthoffer Ágnes

„Nagy érdeklődésre tartott számot, hogy mi fog történni az eredeti, 1902-ben készült házelnöki székkel” – túloz Forsthoffer Ágnes szerdai videójában. Kövér László ugyanis egy Tisza István idejében készült székben vezette az üléseket az Országgyűlésben. 2012-ig ez a díszes szék a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva, onnan hozatták át a Parlamenti Múzeumba. A Telex azt írja, hogy az akkori vezető meglepődve tapasztalta, hogy a szék nem a múzeumba került, hanem Kövér László feneke alá.

Kövér László Tisza István székében. Előtte az egykori miniszterelnök. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ahogy azt az új házelnök bemutatta, a muzeális széken meg lehetett fordítani az üléslapját, hogy az elnöklés átadásakor „mindenki friss párnára ülhessen”.

Ezt a 124 éves széket most átviszik oda, ahova eredetileg szánták, az Országgyűlés Múzeumába. De az új szék máris elhozta az új parlament egyik első botrányát. Az ugyanis egy magas támlájú, tűzpiros, gurulós szék.

Forsthoffer Ágnes széke.

A KDNP-s Latorcai Csaba kötött bele az új darabba. Facebook-oldalán azt írja, a „történelemhez és a nemzeti hagyományainkhoz kapcsolódó tárgyak nem poros múzeumi dísztárgyak. Ezek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar parlamentarizmusnak súlya, méltósága és hagyománya van”.

„Szerintem joggal merül fel a kérdés: ha a történelmi házelnöki szék szerintük múzeumba való, akkor vajon holnap a Szent Koronáról mondják majd ugyanezt? Önök mit gondolnak? Maradjon a történelmi hagyományokat tükröző elnöki szék, vagy jöjjön helyette egy modernebb, irodai stílusú megoldás?” – teszi fel a felmerült kérdéseket Latorcai.

Erre amúgy kitért eredeti posztjában Forsthoffer. „Egy ilyen értékes bútordarab napi igénybevétele gyorsíthatja a kopást és sérüléseket okozhat, ezért a múzeumban történő kiállításáról döntöttem. Számomra pedig egy egyszerűbb elnöki szék a szolgálati szerepet szimbolizálja: a házelnök nem uralkodó, hanem közfeladatot ellátó tisztségviselő” – írta.

Az utolsó megválaszolatlan kérdés már csak az, hogy mennyire lesz zavaró, hogy az elnöklés átadásakor ezentúl nem friss párnára ülnek majd az elnöklő hölgyek és urak.