Újabb drón repült be a lett légtérbe, a NATO vadászgépeit is riasztották

Csütörtökön ismét drón repült be Lettország légterébe, már a harmadik egymást követő napon.

A lett fegyveres erők közlése szerint legalább egy pilóta nélküli légi járművet észleltek az ország keleti részén, az orosz és a belarusz határ közelében, ezért NATO-vadászgépeket is riasztottak. Az érintett térségekben a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak zárt térben, Ludza, Rēzekne és Krāslava települések környékén felfüggesztették a vonatközlekedést.

Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban repülnek be drónok észak-európai országok légterébe. A balti államok szerint Oroszország elektronikai eszközökkel térítheti el az ukrán drónokat eredeti, oroszországi célpontjaiktól, bár erre bizonyítékot nem mutattak be. Moszkva tagadja a vádakat.

Ahogy azt a 444-en írtuk is, a sorozatos légtérsértések Lettországban politikai válságot okoztak: a kormány megbukott, az októberi választásokig ügyvezető kormány irányítja az országot. A feszültség a térség más országaiban is nőtt: Észtország felett román NATO-vadászgép lőtt le egy feltételezett ukrán drónt, Litvániában egy hasonló eset miatt leállították a Vilniusba tartó légi forgalmat, a parlamenti képviselőknek óvóhelyre kellett vonulniuk.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a balti országokat érő orosz fenyegetések az egész Európai Unió elleni fenyegetésnek tekintendők. (Reuters, Meduza)