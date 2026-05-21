Villámlás és jégeső miatt első fokú figyelmeztetést adtak ki Pest megyére

Az ország középső területein, illetve délen, a Duna vonalában egy-egy zivatar is kialakulhat csütörtökön, ezért elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Pest megyére – írja a HungaroMet. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint általában kevés gomolyfelhő lesz az égen, de az ország középső harmadában több gomoly képződhet, amikből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13, 20 fok között alakul.

Pénteken napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Hajnalban zömmel 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehet. Délután 22, 27 fok várható.

Az Időkép azt írja, a hosszú hétvégén jó idő lesz, 25–30 fok is lehet, pünkösdhétfőn pedig elképzelhető, hogy újra hőségnapot regisztrálhatunk, azaz néhol átléphetjük a 30 fokot.