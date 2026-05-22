„Alacsonyabb értékű humán tőkének” nevezte az AI miatt kirúgott dolgozókat, most magyarázkodik egy brit bank CEO-ja

Bocsánatot kért a londoni központú nemzetközi bankcsoport, a Standard Chartered vezérigazgatója, miután nagy felháborodást váltott ki, hogy a mesterséges intelligencia miatt elbocsátott dolgozókat „alacsonyabb értékű humán tőkének” nevezte - számolt be róla a The Guardian.

A Francia Nemzeti Bank kormányzója (b) beszélget a Standard Chartered vezérigazgatójával, Bill Wintersszel (j) a Világgazdasági Fórum éves találkozóján Davosban, 2026. január 21-én. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Bill Winters a hét elején beszélt arról, hogy a bank mintegy 7800 háttérirodai pozíciót szüntetne meg az AI terjedése miatt. A Standard Chartered az első nagy globális bankok egyike, amely ilyen konkrét leépítési tervet jelentett be a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva.

„Ez nem költségcsökkentés” – mondta Winters. „Arról van szó, hogy bizonyos esetekben az alacsonyabb értékű humán tőkét lecseréljük arra a pénzügyi és befektetési tőkére, amelybe most invesztálunk.”

A kijelentés után komoly kritikák érték a bankvezért, aki pénteken a LinkedInen próbálta tisztázni a szavait. Első posztjában arról írt: szerinte az „alacsonyabb értékű munkakörök” sérülékenyebbek az automatizációval szemben, ezért a bank feladata segíteni az érintett dolgozóknak abban, hogy magasabb hozzáadott értékű pozíciókba kerüljenek.

„Ezt kell tennie egy felelős munkáltatónak” – írta. Hozzátette: továbbra is őszintén akarnak beszélni a technológiai változások hatásairól, és segíteni akarják a munkatársakat az alkalmazkodásban.

A magyarázkodás azonban nem csillapította a kritikákat, ezért Winters később újabb posztban már bocsánatot is kért.

„Tudom, hogy a szóhasználatom több kollégát is felzaklatott. Ezért sajnálom” – írta.

A vezérigazgató ugyanakkor továbbra is próbálta védeni az eredeti kijelentését: közzétette a teljes szöveget arról, pontosan mit mondott a leépítésekről, és azt írta, reméli, így jobban érthetővé válik az álláspontja.

A Standard Chartered 2030-ig a több mint 52 ezer háttérirodai állásának 15 százalékát tervezi megszüntetni. A bank globálisan közel 82 ezer embert foglalkoztat.

A leépítések elsősorban a háttérirodai központokat érintik majd, köztük a chennai, bengalurui, kuala lumpuri és varsói egységeket.

Az elbocsátások egy szélesebb stratégiai átalakítás részei: a bank az elmúlt évtizedben azon dolgozott, hogy felvásárlási célpontból stabilan nyereséges pénzintézetté váljon.



A szerencsétlen, vagy máshonnan nézve radikálisan őszinte mondatot a brit üzleti lap, a Financial Times azonnal termékesítette is: ha valaki alacsony rendű humán erőforrásként tekint magára, póló vagy sapka formájában itt rendelheti meg a merchöt, amíg a készlet tart.