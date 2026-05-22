Az Országgyűlés új elnöke arra kérte a volt képviselőket, hogy végkielégítésüket jótékony célra ajánlják fel

Levélben kérte a korábbi országgyűlési képviselőket Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke arra, hogy ajánlják fel jótékony célokra a mandátumuk megszűnése után járó háromhavi juttatásukat.

A május 20-án kiküldött levélben Forsthoffer arra emlékeztette a volt képviselőket, hogy az országgyűlésről szóló 2012-es törvény alapján azok a parlamenti képviselők, akiknek a megbízatása az Országgyűlés megszűnésével ért véget, további három hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző három havi átlagának megfelelő összegű ellátásra.

Az Országgyűlés elnöke szerint az új parlament és az új kormány megalakulása óta egyre több információ kerül nyilvánosságra az ország gazdasági és költségvetési helyzetéről, illetve arról, hogy egyes állami ágazatok és a civil szféra milyen nehéz körülmények között működtek az elmúlt években.

„A társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve” ezért arra kérte a volt képviselőket, hogy ajánlják fel a számukra kiutalt összeget jótékony célokra.

A levélben külön is megszólította azokat a korábbi képviselőket, „akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak”.

Forsthoffer levelét Jámbor András korábbi független országgyűlési képviselő is megosztotta a Facebookon. Azt írta: biztos volt benne, hogy előbb-utóbb érkezik majd egy ilyen felszólítás, mert szerinte indokolt a képviselői juttatások körüli társadalmi felháborodás. Felidézte, hogy képviselőként négy éven át a fizetése harmadát civileknek és helyi ügyeknek adta, többször kezdeményezte a képviselői fizetések csökkentését, és az utolsó fizetésemelésének összegét is a Tisza kampányára ajánlotta fel. Jámbor erkölcsileg problémásnak tartja a magas képviselői juttatásokat, még akkor is, ha szerinte nem neki van a legnagyobb felelőssége az ország állapotáért. Végül követőire bízta a döntést: Facebook-posztjában arról szavaztatta meg az olvasóit, hogy a végkielégítésének harmadát vagy a teljes összegét ajánlja-e fel jótékony célra.

Az állás 15:55-kor 2000 kontra 203 a részleges utalás javára.

A végkielégítések ügye már az új kormány első napjaiban politikai témává vált. Magyar Péter az Ópusztaszeren tartott első kormányülés után felszólította a távozó minisztereket – név szerint is említve Lázár Jánost és Rogán Antalt –, hogy ne vegyék fel a nekik járó végkielégítést.

Erre reagálva Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget eddig vezető miniszter bejelentette: a távozó kormány miniszterei a nagydobronyi, kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a nekik járó juttatást. A Telex számításai szerint csak a miniszterek esetében ez az összeg bruttó több mint 350 millió forintra rúg.