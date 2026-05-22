Csúnya mélyponton vannak a magyar beruházások

Sorban már harmadik éve annak, hogy a hazai beruházások, mint olyanok nem léteznek a magyar gazdaságban. A lejtmenet 2022 utolsó negyedévében kezdődött, azóta pedig egy negyedévet leszámítva folyamatosan csökken a beruházások volumene Magyarországon. Abban az egy negyedévben, 2023 első negyedévében is csak egy stagnálással felérő 0,3 százalékos pluszra futotta.

Nem hozott változást 2026 első negyedéve sem, hiszen a nyers adatok szerint előző év azonos időszakához mérten 0,5 százalékkal csökkent a beruházások volumene, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva pedig 1,3 százalékos volt a csökkenés mértéke. Előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal csökkent a teljesítmény.

Ezzel hosszú távon nézve a jelenlegi teljesítmény a 2021 negyedéveinek átlagától 19,2 százalékkal maradt el az első negyedévben. Ez a mutató egyébként 2023 második negyedéve óta folyamatos lejtmenetben van. A folyamatot nyilvánvalóan egyáltalán nem segíti az uniós pénzek elmaradása, az állami beruházások leállítása, ugyanakkor a magánszektor is óvatosan tervezett beruházást a bizonytalan gazdasági körülmények ismeretében.

A friss adathoz fűzött rövid kommentárjában a KSH annyit elárult, hogy „a beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte”.