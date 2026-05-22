Hivatalos: A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Határozatot fogadott el a kormány „a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról” – derül ki a frissiben megjelent Magyar Közlönyből, amire Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet.

A szöveg szerint „a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést”.

A parlament fideszes többsége szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt szavazta meg a parlamentben, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kormány másfél hónappal korábban, 2025. április 3-án jelentette be, hogy kezdeményezi az ICC-ből való kilépést. Az időzítés nem volt véletlen, aznap érkezett Budapestre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Nemzetközi Büntetőbíróság. Netanjahuval egyébként választási győzelmét követően Magyar Péter is beszélt, és meg is hívta őt Budapestre, ám a fejlemények tükrében erre a látogatásra aligha fog sor kerülni az idén.

A Közlönyben emellett megjelent „Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről” szóló kormányrendelet is. Tartalmilag ez sem új, Bóna Szabolcs agrárminiszter csütörtökön is leszögezte: „Nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését.”

Május 13-án az előző kormány által életbe léptetett veszélyhelyzeti rendeletek lejártak a veszélyhelyzet megszűnésével, ezért a kormány azok egy részét törvényi szintre emelte, az ukrán importtilalom viszont kimaradt ebből. Bóna Szabolcs szerint Orbánék nem gondoskodtak arról, hogy „az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak”, ezzel „súlyos jogalkotási csapdát” állítottak fel. A rendelet most gyakorlatilag betiltja az ukrán agrártermékek behozatalát.