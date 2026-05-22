Kálomista Gábor visszavonul a filmezéstől

Visszavonul az aktív filmezéstől Kálomista Gábor, az Elkxrtuk producere, és a Megafilmet sem vezeti többé, de a Thália Színházat nem hagyja ott – minderről a KözTér nevű YouTube csatornán beszélt.

Kálomista azt mondta, nemrég ért vissza Cannes-ból, ott érett meg benne az elhatározás. A filmkészítéssel kapcsolatos feladatokat és a Megafilm vezetését feleségére, Helmeczi Dorottyára bízza, aki szintén filmes. Kálomista szerint a ő neve már „ballaszt” lenne a cég vagy a produkciók számára, ezért az a korrekt lépés, ha háttérbe vonul.

„Hiába mondják, hogy politikai alapon senkit nem üldöznek, én nem így érzem. Vannak erre utaló jelek, főleg a színházban”

– mondta.

Semennyire nem látta előre a Fidesz vereségét, a hazai filmtámogatási rendszert nem tartja megfelelőnek.

„A szakmák közt nem volt átjárás, hanem sok-sok kiskirályság épült fel. A könnyűzenében az az ámokfutás, amit Demeter Szilárd végzett, az elképesztő. 40-50 milliárd forintnál olcsóbban is meg lehetett volna oldani, hogy mindenki elküldje a Fideszt minden koncert végén” – magyarázta. (Nem ő az első fideszes kultúrember, aki nekiesik Demeternek, áprilisban L. Simon László esett neki az ország legfontosabb kulturális intézményeit összefogó Közgyűjteményi Központ egykori vezetőjének.)

Miért nem beszélt erről korábban? „Én még abba a Fideszbe kerültem, amikor ezeket a vitákat le lehetett bonyolítani, és a vita vita volt, a kritika kritika volt, nem árulás. Nem volt semmiféle retorzió. Vagy azt mondták, hogy hülye vagy, vagy azt, hogy de jó, csináljuk. De ezekből nem volt sértődés. Kérdezitek, miért nem beszéltem erről nyilvánosan. Azért nem beszéltem nyilvánosan, mert a rendszer része voltam, és abban voltam, hogy a rendszer javuljon meg belül.”

Mi lesz a jövő? „Teljesítményalapú, elszámoltatható, közönségalapú, politikamentes filmgyártás lesz és normatív alapon: megnézik, kinek milyen előélete van, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az, hogy valaki besétál, producernek hirdeti magát, és különböző forrásokat mozgat meg emiatt egy ország. Ha ez lesz, akkor nekem semmi bajom nem lesz vele. Ha így lesz, a Megafilm és Dorottya kiváló filmeket fog készíteni a következő néhány évtizedben.” (via 24.hu)