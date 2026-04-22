Nyilvánosan esett egymásnak a két fideszes kultúrember, L. Simon László és Demeter Szilárd

szórakozás

Szórakoztató epizóddal folytatódik a fideszes múltfeldolgozás.

Demeter Szilárd nemrég még az ország legfontosabb kulturális intézményeit összefogó Közgyűjteményi Központot vezette – de olyan gyatrán, hogy Orbánéknak politikailag érzékeny időpontban, a választás előtt fél évvel kellett kirúgnia és szimbolikus pozícióba kineveznie. Április 12. után arról nyilatkozott, hogy minden hivatalát el fogja veszíteni, de amúgy sem látta már sok értelmét a munkájának, inkább havi egy kávé áráért árulná a gondolatait.

De egyelőre ingyen is hozzájuthatunk, például, ahhoz a közhelyekkel és képzavarokkal teli hablatyoláshoz, amit Levél barátaimhoz címmel tett közzé a Facebookon. Ebben valamiféle programot, vagy legalább életvezetési tanácsokat próbál adni a fideszeseknek, akik szerinte is elszakadtak a valóságtól:

„A buborék-lét vakká, kényelmessé, restté tett bennünket. Mert a buborék – bármelyik buborék – egyszerre visszhangkamra és a lassú fulladás langymeleg fészke.”

Ez alá a poszt alá érkezett meg L. Simon László, szintén író, akit Demeter váltott a Nemzeti Múzeum élén. A korábbi kétszeres államtitkár szintén értékelte már a választás utáni világot, és felhívta a figyelmet: „Hiba volt az eredményeket elhallgatni, s a négyévenkénti kampányokban csak az ellenségképekre, valamint az országunkra leselkedő veszélyekre fókuszálni.” L. Simon, aki egészen idáig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (amúgy igen problémás) költöztetéséért felelős miniszteri biztos volt, azt kommentelte a fenti poszthoz, hogy

Demeter Szilárd most már maradjon csendben.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Fidesz két kultúrkádere már korábban sem szívelte egymást.

Csak remélni tudjuk, hogy a csörte folytatódik, de addig is vannak további remek kommentek. Például, Stefano Bottoni történész felvetésére („mielőtt nekiállnátok traktorozni, visszakérnénk az ellopott szajré legalább egy részét”) azt írta Demeter: „Soha semmilyen törvénytelenséget nem követtem el, szóval én nyugodt lelkiismerettel alszom. És ha a magadfajta Lenin-fiúk nem lőnek bele a gödörbe, akkor gyümölcsfákat fogok ültetni. Az általad is képviselt, Kertész Imre által »öngyilkos liberalizmusnak« nevezett európai ideológiavezérelt politika ellen küzdeni fogok - a traktoron, bizony, mert vár a munka ránk a kertben.”

