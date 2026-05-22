Kollégiumot lőttek ki Luhanszkban az ukránok, tizenévesek haltak meg, Putyin kemény válaszcsapást követel

Négy drón találhatott el orosz állítások szerint egy sztarobelszki kollégiumot a megszállt Luhanszk megyében. Az ukrán támadásról Vlagyimir Putyin is beszámolt egy nyilvános programon. Az orosz elnök azt mondta, 6-an meghaltak, 39-en különböző sérüléseket szenvedtek, 15 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, ugyanis a romok eltakarítása még nem ért véget.

Putyin szerint nem lehetett véletlen, hogy a kollégiumot támadták, mivel semmilyen katonai jellegű létesítmény nincs a közelben, így az sem merülhet fel, hogy a drónokat az orosz rádióelektronikai elhárítás térítette volna el. Az orosz elnök terrorakciónak minősítette a műveletet, és közölte: felszólította a védelmi minisztériumot, hogy készítsék elő javaslataikat a megfelelő válaszcsapásra.

Leonyid Paszecsnyik, a luhanszki „népköztársaság” kormányzója úgy nyilatkozott, az ukrán fegyveres erők szándékosan támadtak „békésen alvó védtelen gyerekeket”.

Orosz Telegram-csatornák arról írnak, hogy a kollégiumban a dróncsapások idején 86 tanuló aludt, zömmel 14-18 évesek, sokan közülük lányok voltak. A csatornák screenshotokat is közzétettek, amelyek szerint szülők keresik eltűnt gyerekeiket.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta az orosz bejelentéseket. (via Meduza)