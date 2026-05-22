Kósa Lajos az utolsó pillanatban visszalépett, Telegdi Attila a korcsolyaszövetség új elnöke

Tizenöt év után nem Kósa Lajos lesz a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, ugyanis a pénteki zártkörű tisztújító közgyűlésen a szavazás előtt visszalépett. A fideszes politikus, aki a választások után a parlamenti mandátumát sem vette fel, az MTI híre szerint a visszalépés előtt a beszédében még felidézte elnöksége eredményeit. Ezek között elsősorban a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai teljesítményét említhette, ám a részletekről nem számolt be a hírügynökség.

Kósa visszalépésével Telegdi Attila és Török Zoltán maradt versenyben az elnöki posztért.

Az MOKSZ tájékoztatása szerint Telegdi Attila 19, Török Zoltán 17 voksot kapott. A 36 szavazásra jogosult küldött ötven százaléka, plusz egy szavazat kellett a sikerhez.

Telegdi Attila korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, majd edzőként, később a válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott, és több éven át ő volt a szövetség gyorskorcsolya-ágazati igazgatója. Az utóbbi időben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem téli sportok csoportjának vezetője, egyetemi adjunktus.