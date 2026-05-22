Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói posztjáról Bayerné Matusovits Andrea

Távozik posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea, az egészségügyi miniszter elfogadta lemondását, adta hírül az RTL. Ez Hegedűs Zsolt válaszából derült ki, amelyet a csatorna Híradójának érdeklődésére küldött.

Az önkéntes vérszállítással foglalkozó Vérlovagok szerint válságban van a hazai vérellátás, napi problémákat a kórházi igények kielégítése, hangzott el a híradóban. Hegedűs Zsolt az RTL-nek azt írta, a vérellátó szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz.

A Vérlovagok szervezet egy hete lépett a nyilvánosság elé a hazai vérellátás válságos helyzete miatt, akkor a vezetők távozását követelték, míg új közleményükben úgy fogalmaztak, hogy bár követelésük teljesült, további személyi felelősségre vonást is sürgetnek.

Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat lemondott főigazgatója, Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége, Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára és Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese a XIII. Civil Véradó Héten, a Miniszterelnökség Báthory utcai épületében, 2025. szeptember 24-én
Az RTL híradójában elhangzott még, hogy a szolgálat évek óta külföldre értékesíti a magyar donorok vérplazmáját. Legutóbb négyéves szerződést kötöttek csaknem 20 milliárd forintért. Az OVSZ a riport szerint verseny és nyílt közbeszerzés nélkül kötött megállapodást.

Hegedűs Zsolt ezzel kapcsolatban közölte, a most induló vizsgálatnak tárgya lesz a vérplazma felhasználásának a rendszere, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.

Azt is elmondták, hogy a szolgálat új vezetőjét lehetőség szerint még ebben a hónapban kinevezik.

