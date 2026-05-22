Levélben fenyegette lefejezéssel a kaposvári rendőröket, komolyan vették, amit írt nekik

Letartóztatott a Kaposvári Járásbíróság egy férfit, aki lefejezéssel, életük kioltásával fenyegetett rendőröket és családtagjaikat – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu-n. Az 50 éves kaposvári lakos a rendőrségnek május 19-én megküldött levelében „életveszélyes fenyegetések sorát fogalmazta meg, rendőrök, valamint családtagjaik életének kioltásával próbálta presszionálni az egyenruhásokat, vélt sérelmeit egy hagyatéki ügyre alapozta”.

A somogyi rendőrök aznap délután, a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt elfogták a férfit. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában egy hátizsákba rejtve több kést, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet találtak.

A megyei nyomozók a férfit „emberölés előkészülete bűntett elkövetése” miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a Kaposvári Járásbíróság pénteken el is rendelt. (Police.hu)