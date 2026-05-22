Patkány, szemét és azbeszt is van a Kelenföldi pályaudvar mellett

Patkányokat, illegálisan lerakott szemetet és azbesztpalát is talált az RTL a Kelenföldi pályaudvar mellett. A jelenségre Kreitler-Sas Máté, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint a térképészeti adatok alapján ez a terület a MÁV-hoz tartozik, bár nincs lekerítve, így viszont az önkormányzat „semmit sem tud tenni”.

A vasúttársaság szerint viszont rendszeresen takarítják a területet és rágcsálóirtás is zajlik, de „sziszifuszi munkát” végeznek, mert az illegálisan lerakott szemét rövid időn belül újra megjelenik. A MÁV tájékoztatása alapján legközelebb június elején lesz újra kitakarítva a terület.

Az önkormányzat az új minisztériumokkal együttműködve parkot szeretne kialakítani a problémás területen, az RTL ezzel kapcsolatos kérdésére az illetékes tárcák a jövő hétre ígértek tájékoztatást.