Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök jelezte, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, egyben őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt személy családjának.

FRISSÍTÉS 9:56

A MOL a 444 kérdéseire az alábbi választ küldte:

„A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják. ”

FRISSÍTÉS 10:01

Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere Facebookon megerősítette, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség, illetve azt ígérte, hogy folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a fejleményekről.

A robbanás utáni állapotokról egy olvasónk küldött képeket:

A Tiszaújvárosi Krónika azt írja, az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.

A robbanással kapcsolatban küldtünk kérdéseket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Molnak és a tiszaújvárosi önkormányzatnak is, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

