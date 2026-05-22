Tizenhat év után lepasszolta az Alcsúti Arborétum üzemeltetését a Mészáros Lőrinc-féle Puskás Akadémia

A Duna–Ipoly Nemzeti Park (DINP) szerződést bontott a felcsúti Puskás Ferenc Akadémiával, az Alcsúti Arborétumot 16 év után már nem a futballklubhoz kötődő alapítvány fogja üzemeltetni – derült ki a Magyar Narancs cikkéből. A DINP közlése szerint ezt maga a klub kezdeményezte. A fociakadémiával „a szerződés felbontása – az üzemeltető kezdeményezésére – április végén megtörtént, az átadás-átvétel eljárása folyamatban van” – írták.

A lap cikke szerint 2010-ben adták a felcsúti fociakadémia – egészen pontosan a Mészáros Lőrinc–Orbán Viktor-féle Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány – kezelésébe az arborétumot, de „mióta az uniós pályázatok kifutottak, nem sok energiát fordítottak a fenntartásra”. „Ehhez képest viszont jó ötletnek gondolták több tízezres fesztivált szervezni a természetvédelmi területre” – fogalmaz a Narancs-cikk szerzője.

A Puskás Akadémia korábbi közleménye szerint azért került hozzájuk az arborétum üzemeltetése 2010-ben, mert „a fociakadémia felelősséget vállal a környék társadalmi ügyeiben”.

A 2010-es évek első felében a park fejlesztésére több uniós projektből is jutott. 2008 és 2013 között a Nemzeti Park összesen mintegy 415,4 millió forintnyi uniós támogatást nyert el az arborétum rekonstrukciójára és fejlesztésére. A közbeszerzési értesítőben található adatok szerint ebből 2010 decemberében 70,6 millió a Szíjj László-féle Duna Aszfaltnak jutott a dísztó rekonstrukciójára, 2014-ben két pályázaton közel 160 millió került a Mészáros és Mészáros Kft.-hez egyrészt építési munkák kivitelezésére, másrészt kertészeti munkákra – ez utóbbi pályázaton Mészáros Lőrinc cége kifejezetten kertészeti cégeket ütött ki a nyeregből.

Mindezekhez képest most a Magyar Narancs arról számolt be, hogy újságírójuk kiábrándító állapotokat talált aktuális látogatásakor.

A lap szerint az alapítvány az utóbbi években nem nagyon fordított energiát a karbantartásra, és az általános elhanyagoltság mellett az arborétumnak valószínűleg az sem tett jót, hogy Mészárosék gyakorlatilag hitbizományként tekintettek rá. Például Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjét is itt tartották – a lagzi alkalmából az egész parkot lezárták, erről a 444 is írt –, illetve évről évre egyre nagyobb szabású keretek között tartották meg a Vál-völgyi Zsúr nevű rendezvényt.

A Zsúr egyértelműen Mészáros-rendezvény a Narancs szerint: idei támogatói a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó, az autópályákat koncesszióban üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infra­struktúra Fejlesztő Zrt., a már említett Mészáros és Mészáros Kft., az Opus Energetika és a szintén a Mészáros-csoporthoz tartozó Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.; a szervező pedig a Mészáros-féle Talentis Grouphoz tartozó Talentis Event & Marketing. A rendezvényre olyan előadókat hívnak meg, mint a Halott Pénz, Majka, Kis Grófo, Rúzsa Magdi, Radics Gigi, ByeAlex, a Valmar vagy a Carson Coma. 2023-ban Azahriah is fellépett itt – a helyiek elmondása szerint akkor még az ország másik végéből is özönlöttek az emberek a faluba, és miután a helyszín elvileg megtelt, voltak, akik a kerítésen át másztak be.

A lap úgy tudja, idén a Nemzeti Park megtiltotta a pünkösdi hétvégére tervezett „Zsúr” megtartását az arborétumban, így keresztelték azt át Vál-völgyi Fesztiválra, és helyezték át egy korábban parkolóként szolgáló mezőre.

Ezzel kapcsolatban a DINP azt írta a Narancsnak, hogy az eredetileg 2-3 ezer főre tervezett, elsősorban a helyi lakosság számára szervezett, népi és helyi termékekre, kisebb zenés előadásokra épülő rendezvény látogatószáma az évtized során nagyságrendnyit növekedett. „Számos alkalommal jeleztük az engedélyező hatóságok felé, hogy sem a rendezvény időpontjával (tavasz végi 2. költési időszak), sem a méretével nem értünk egyet” – tették hozzá. „Mivel a 2026. évre tervezett rendezvény tervezett időpontja előttig sem teljesültek a hatóság által előírt helyreállítási munkák, így Igazgatóságunk – a terület vagyonkezelőjeként és természetvédelmi kezelőjeként – nem támogatta a Vál-völgyi Zsúr megtartását” – szögezték le.