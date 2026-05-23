Bányarobbanás volt Kínában, legalább 90-en meghaltak

Legkevesebb 90 ember meghalt és több mint százan megsérültek egy szénbánya-robbanásban Észak-Kínában – jelentette a kínai állami média. A sérülteket kórházba szállították.

A gázrobbanás Sanhszi tartományban lévő, Pekingtől 500 kilométerre délnyugatra található bányában helyi idő szerint pénteken 19:29-kor történt, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-monoxid magas szintje miatt. A bányában 247 munkás tartózkodott a műszak idején.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint a felelősök megbüntetését sürgette. Az állami média szerint a bánya vezetőit őrizetbe vették, a balesetet okozó gázrobbanás okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Sanhszi tartomány Kína szénbányászati központjának számít. Bár az utóbbi években szigorították a biztonsági előírásokat, a térségben áprilisban is történt bányabaleset, amiben négyen haltak meg. (BBC, MTI)