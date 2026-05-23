Kitiltották Franciaországból az izraeli belbiztonsági minisztert

Franciaország úgy döntött, hogy kitiltja területéről Itamar Ben-Gvir izraeli belbiztonsági minisztert - jelentette be szombaton Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter.

Itamar Ben-Gvir izareli nemzetbiztonsági miniszter Fotó: Menahem Kahana/AFP

A tárcavezető hozzátette, hogy a döntés válasz a gázai flottilla aktivistáival szembeni, nagy nemzetközi felháborodást kiváltó, megalázó bánásmódra. „A mai naptól Itamar Ben-Gvir nem léphet francia területre” - írta Barrot az X-en. Hozzátette: olasz kollégájával arra kéri az Európai Uniót, hogy szintén hozzon szankciókat Ben-Gvir ellen, tekintettel a francia és európai uniós állampolgárokkal szembeni minősíthetetlen bánásmódra.

Ahogy azt néhány napja megírtuk, óriási diplomáciai felháborodást okozott Itamar Ben-Gvir videója, amin a politikus izraeli zászlót lengetve kiabál, miközben izraeli egyenruhások bántalmaznak külföldi aktivistákat, akik a Gázai övezetbe akartak segélyszállítmányokat juttatni. A szélsőjobboldali Ben-Gvir saját maga posztolta ki szerdán a videót, „üdvözöljük Izraelben” felirattal. A felvételen több tucat, hátrakötött kézzel térdelő férfit és nőt lehet látni. A miniszter gúnyolja a fogvatartottakat, egy férfi arcába például azt kiabálja, hogy „Izrael népe él”.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a felvételt, és követelte az olasz aktivisták szabadon engedését. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta, megdöbbentette az aktivistákkal való bánásmód, és felszólította az izraeli kormányt az azonnali szabadon bocsátásukra. De a dél-koreai elnök, az ausztrál, a spanyol, a brit és az új-zélandi külügyminiszter is elítélte a videót.

A nemzetközi felháborodás miatt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Azt mondta, nincs összhangban Izrael értékeivel a mód, ahogyan Ben-Gvir bánt az aktivistákkal. Emellett elrendelte az aktivisták mielőbbi kitoloncolását. (via MTI)