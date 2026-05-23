Megint azbesztet találtak pár gyerekjátékban Nagy-Britanniában

Ötféle gyerekjátékban találtak azbesztet Nagy-Britanniában, a vizsgálat azután indult, hogy hasonló termékeket hasonló probléma miatt vontak ki a forgalomból Hollandiában.

Januárban már volt egy hasonló hullám, akkor is azbesztet mutattak ki egyes játékokban, amelyek mind játékhomokot tartalmaztak. A botrány után mintegy 30 terméket vontak ki a forgalomból. Az Egyesült Királyságban tilos bármilyen mennyiségű azbesztet tartalmazó termékek árusítása, ugyanis annak belélegzése hosszú távon rák- és légzési problémák kockázatát hordozza magában.

Most a Guardian újabb tesztet csinált, megint a varázshomokra fókuszálva, 6 játékból ötben pedig megint találtak azbesztszálakat. Ezek közt volt több olyan, amit az Amazonon lehetett megvásárolni, és olyanok is, amik más, gyerekjátékokat forgalmazó oldalakról rendelhetőek.

Az inkriminált termékek közt van olyan (például a homokkal töltött Weirdo), amit azóta eltávolítottak az Amazon kínálatából, és olyan is, amivel kapcsolatban még folyik a cég vizsgálata. Egyes forgalmazók azonnal visszahívási értesítést küldtek ki, és kártérítést nyújtanak vásárlóiknak, de olyan is volt, aki a lap megkeresésére egyelőre nem reagált.

A Guardian arra is rámutatott, hogy a Brexit után mennyire széttartó Európában a biztonsági szabályozás: míg egyes EU-tagállamokban az azbesztnyomok felfedezése után azonnal visszahívják a játékokat, azok máshol, például az Egyesült Királyságban továbbra is kaphatók.

Az Európai Bizottság központosított termékbiztonsági weboldala, a Safety Gate csak részleges listát tesz közzé a különböző tagállamok által visszahívott termékekről.

Jelenleg az Egyesült Királyságban az exportőrök, importőrök és kiskereskedők felelőssége, hogy teszteljék az árukat, és tájékoztassák a szabályozó hatóságokat, ha azbesztet találnak, viszont az sem szerencsés, hogy nincs olyan jelzőrendszer, amelyen keresztül a kiskereskedők értesülhetnének arról, hogy más országokban visszahívnak egyes termékeket például azbesztszennyezés miatt.

Az Egyesült Királyság termékbiztonságért felelős minisztere, Kate Dearden azt mondta: „Mélységesen aggasztó, hogy azbesztet tartalmazó játékokat árulnak, és tudom, hogy ez rémisztő a szülők számára. Továbbra is vizsgáljuk, hogy az azbesztet tartalmazó termékek hogyan kerültek az Egyesült Királyság piacára.”