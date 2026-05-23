Robbie Keane lelép a Fradiból

Távozik posztjáról Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi honlapján olvasható közleményben az szerepel: az ír szakember „úgy döntött, elhagyja a klubot. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.”

A 45 éves trénert sajtóhírek szerint egykori klubja, a skót bajnok Celtic Glasgow, illetve a Slovan Bratislava is szeretné szerződtetni.

Az utolsó olyan Magyar Közlönyben, ami még Orbán Viktor döntéseit tartalmazta, szerepelt egy kormányhatározat, amiben a leköszönő miniszterelnök segítséget kínált a Ferencvárosi Torna Clubnak, aminek az elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója.Ez a kormányhatározat a Fradinak, és csak a Fradinak nyitott egy kiskaput, hogy ha kéri, egyedi miniszteri jóváhagyást kaphasson a közterhekkel kapcsolatos kifizetések elhalasztására.

