Robbie Keane lelép a Fradiból

Távozik posztjáról Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője.
A Fradi honlapján olvasható közleményben az szerepel: az ír szakember „úgy döntött, elhagyja a klubot. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.”
A 45 éves trénert sajtóhírek szerint egykori klubja, a skót bajnok Celtic Glasgow, illetve a Slovan Bratislava is szeretné szerződtetni.
Az utolsó olyan Magyar Közlönyben, ami még Orbán Viktor döntéseit tartalmazta, szerepelt egy kormányhatározat, amiben a leköszönő miniszterelnök segítséget kínált a Ferencvárosi Torna Clubnak, aminek az elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója.Ez a kormányhatározat a Fradinak, és csak a Fradinak nyitott egy kiskaput, hogy ha kéri, egyedi miniszteri jóváhagyást kaphasson a közterhekkel kapcsolatos kifizetések elhalasztására.
Arról, hogy 15 év pénzbőség után rászakad a magyar focira a rideg valóság, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
Az Orbán-kormány alatt roppant kényelmes helyzetben voltak az NB I.-es klubok, a váltással azonban eltűnik mögülük a háttér. A találkozás a valósággal fájdalmas lehet.
Kormányhatározatot tettek közzé, mi a teendő akkor, ha az FTC kérné az „állam irányába fennálló kötelezettségeinek” átütemezését.