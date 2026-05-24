Az iráni csapat inkább átköltözik az Egyesült Államokból Mexikóba a foci-vb idejére

Az iráni labdarúgó-szövetség elnökének tájékoztatása szerint az ország világbajnoki edzőtáborát az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át. Mehdi Tádzs elmondta, hogy Irán bázisa mostantól a mexikói határvárosban, Tijuanában lesz, bár a változtatást a FIFA még nem erősítette meg hivatalosan. Irán eredetileg az arizonai Tucsont kapta világbajnoki bázisul, de a közel-keleti háború és az ezzel kapcsolatos biztonsági aggályok miatt a csapat többféle módon is próbálta ezt megváltoztatni.

„Szerencsére a benyújtott kérelmeinket, valamint a FIFA-val és a világbajnokság illetékeseivel Isztambulban folytatott tárgyalásainkat követően, illetve a tisztelt FIFA-főtitkárral [a svéd Mattias Grafströmmel] pénteken Teheránban tartott webinárium-megbeszélés után jóváhagyták a kérésünket, hogy a csapat bázisát az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzük át” – mondta Tádzs.

Az idei vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Irán a menetrend szerint június 15-én Új-Zélanddal, június 21-én pedig Belgiummal mérkőzik meg – mindkét meccset Los Angelesben játsszák –, míg június 26-án Egyiptommal csapnak össze Seattle-ben.

Tádzs rámutatott: Tijuana közelebb van azokhoz a városokhoz, ahol Irán játszani fog, mint az arizonai tábor. „A két Los Angeles-i mérkőzésünkre az út mindössze 55 perces repülőutat jelent majd, ami lényegesen kevesebb, mint Tucsonból” – mondta.

Az iráni fociválogatott Antalyában. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Irán jelenleg a dél-törökországi Antalyában készül a tornára. A hónap elején Tádzs azt mondta, hogy az iráni játékosok még mindig a vízumok kiadására várnak a június 11-én kezdődő tornára. Tádzs egyike volt azoknak az labdarúgó szövetségi tisztviselőknek, akiket a kanadai határon visszafordítottak a FIFA áprilisi, vancouveri éves kongresszusa előtt. Kanada bevándorlási minisztere a parlamentben úgy nyilatkozott, hogy a sportvezető vízumát az iráni Iszlám Forradalmi Gárdával való kapcsolatai miatt vonták vissza. (BBC Sport)