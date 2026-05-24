Hatalmas tömegtüntetés volt szombaton Belgrádban a Vučić-rezsim ellen, a demonstráció erőszakba torkollt

Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint százezres nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Slaviján (a szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak). A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen.

A tömeg előrehozott választásokat és az oroszpárti Aleksandar Vučić szerb államfő – Orbán Viktor korábbi szövetségese – 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte. A tiltakozásra a független vajdasági magyar hírportál, a Szabad Magyar Szó szerint az ország minden részéből érkeztek demonstrálók és aktivisták, annak ellenére is, hogy a szerb államvasutak szombat reggel bizonytalan időre az ország teljes területén leállította a személyszállító vonatok közlekedését, amit utólag egy állítólagos bombafenyegetéssel magyaráztak.

A program szervezett része este nyolc óra körül ért véget. A felszólalók az egyetemisták politikai programjának egyes részeit ismertették, így az igazságszolgáltatás, az egészségügy, az oktatás, a mezőgazdaság, a kultúra és más területekkel kapcsolatos terveikről beszéltek, derül ki a vajdasági Magyar Szó tudósításából. Egy szónok arról is beszélt: „Az előttünk álló választások jelentik az esélyt arra, hogy végre megvalósítsuk ígéretünket: a tisztességes hatalmat, a szabadságot és a méltó életet” (az év elején Vučić arról beszélt, hogy az idei utolsó negyedévben lehetnek parlamenti választások az országban).

A demonstrálók közül sokan vörös tenyérlenyomatot ábrázoló jelvényt viseltek „Véres a kezetek” felirattal, valamint „A diákok győznek” feliratú transzparenseket emeltek a magasba. Bojana Savovic ügyész a tüntetésen azt mondta: „az az állam, ahol a törvényeket nem alkalmazzák, vagy csak szelektíven alkalmazzák, már nem állam, hanem maffiaszervezet” – írja az MTI.

A demonstráció végén elszabadultak az indulatok, a tiltakozók egy kis csoportja összetűzésbe keveredett a rendőrökkel. Egyesek petárdákat, köveket és palackokat dobáltak a rohamrendőrökre, akik kordonnal vették körül a belgrádi városházát. Ezután összecsapások törtek ki az államfői hivatal közelében és a szerbiai parlamenttel szembeni Pionír park mellett is, ahol Aleksandar Vucic szimpatizánsai tavaly március óta táboroznak. A rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására, miközben több tüntető szeméttel megtöltött kukákat gyújtott fel.

A tüntetést hirdető egyetemisták szerint a zavargások kirobbanásáért egyes bűnözői körök és a rendőrség a felelősek. Azt írták, hogy a rendőrök tiltakozók tucatjait verték meg és tartóztatták le, és „egyesek súlyos sérüléseket szenvedtek el”. Ivica Dacic szerb belügyminiszter szerint 23 embert állítottak elő az összecsapások után, és arról is beszélt, hogy több rendőr is megsérült az incidensekben. Állítása szerint a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott, és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták őket.