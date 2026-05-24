Lejárt forgalmival használt a buszsávot, feljelentették

A fővárosi rendőrök a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve kiemelt ellenőrzést végeztek a főváros főbb közlekedési útjain a buszsávokban. A Hegyalja utat, Bajcsy-Zsilinszky utat, Andrássy utat, Közraktár utcát, Budaörsi utat, Bartók Béla utat és Gellért tér, Báthory utcát érintő razziát május 20-21-én tartották, a két napon összesen 73 esetben intézkedtek a rendőrök, írja a Police.hu.

A legtöbbször a buszsáv jogosulatlan használata miatt: ezért 57 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, illetve egy esetben szabálysértési feljelentést tettek. Ez utóbbi sofőr igen merész volt: forgalomból kivont gépjárművel használta szabálytalanul a buszsávot.

Két további szabálysértési feljelentés is született, egy emberrel szemben szabálytalan rakományrögzítés, eggyel szemben pedig forgalomból kivont gépjárművel közlekedés miatt. Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő az egyenruhások.

Tízen kaptak bírságot szabálytalanságok miatt, közülük öten azért, mert nem kapcsolták be a biztonsági övet. A további öt autós többek között lejárt műszaki engedéllyel való közlekedés, autós kerékpársávon motorkerékpárral való közlekedés, záróvonalon áthaladás, valamint kézben tartott mobiltelefon használata miatt kapott helyszíni bírságot.