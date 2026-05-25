20 embert őrizetbe vettek a görög hatóságok, mert EU-s támogatásokat lophattak, politikusok érintettségét is vizsgálják

Őrizetbe vettek 20 ember Krétán a görög hatóságok, akik a gyanú szerint EU-s pénzek ellopására létrejött szervezett bűnözői kör tagjai. Az akció egy botránysorozat legfrissebb epizódja, amiben állami alkalmazottak, politikusok és könyvelők is érintettek.

A banda tagjai mezőgazdasági vállalkozóknak segítettek abban, hogy hamis adatokkal EU-s területi alapú támogatásokat vegyenek fel nem létező földek után. 2019 óta több mint 3 millió eurót csaltak így ki.

A múlt hónapban a kormányzó Nea Dimokratia párt 13 parlamenti képviselőjének a mentelmi jogát kellett felfüggeszteni, hogy a támogatási csalások ügyében nyomozni tudjanak utánuk a hatóságok.

Az Európai Ügyészség régóta nyomoz Görögországban az EU anyagi érdekeinek lehetséges sérelme miatt. A botrányba miniszterek buktak bele, és több parlamenti vizsgálóbizottság is alakult, de nem jutottak eredményre. A következő választást 2027-ben tartják. (ORF)